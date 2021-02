Nicușor Dan, revoltat: ” Suspendăm PUZ-urile. Este scandalos să nu mai avem spații verzi în București!”

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a susținut o conferință de presă, la Primăria Capitalei, despre suspendarea Planurilor Urbanistice Zonale coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6.

„Este absolut scandalos ca în situaţia în care avem o poluare a aerului, avem zeci de mii copii care suferă de boli respiratorii, zeci de mii de vârstnici care suferă de boli cardiovasculare din aceeaşi cauză, sute de hectare de spaţiu verde prin aceste PUZ-uri urmează să devină spaţii construibile. Am prezentat un proiect care are şi acordul Ministerul Transporturilor pentru metroul de suprafaţă. Există zone în Bucureşti care nu sunt bine conectate, nu au încă metrou, cu alte zone de interes din Bucureşti. Unul din punctele importante din această reţea de metrou de suprafaţă e zona Giurgiului-Ferentari. Acolo vorbim de 200.000 de oameni care pot fi conectaţi cu zona Pipera, Otopeni. Primăria Sectorului 5 vrea să pună alte blocuri între blocurile care există în acea zonă”, a declarat Nicuşor Dan, miercuri într-o conferinţă de presă.

Primarul general al Capitalei a adăugat că mulţi bucureşteni fug la mare sau la munte, la final de săptămână, deoarece nu au unde să meargă cu familia, în zone verzi, de agrement.

„În fiecare week-end avem sute de mii de bucureşteni fug din Bucureşti şi se duc la mare, la munte, pentru că din păcate e un oraş în care nu ai ce să faci cu copiii. Noi avem mulţi kilometri de lac care poate să devină în loc în care să te duci cu copilul, în care să găseşti locuri de promenadă şi ce fac aceste PUZ-uri de sector – construiesc blocuri până în malul apei. Cum e posibil să ai străzi de 7 metri şi să prevezi blocuri de 14 etaje? Cum e posibil ca într-un oraş în care simţim cu toţii că s-a construit prea des încă din epoca ceauşistă, cum e posibil ca în studiile de fundamentare pentru aceste PUZ-uri de sector să se spună că obiectivul este densificarea oraşului? Adică nu e suficient de aglomerat, hai să construim şi mai mult în oraşul acesta”, a completat Nicușor Dan.

„Am spus încă din campanie electorală şi de mult timp că oraşul acesta are nevoie de dezvoltare şi că eu sunt un adept al dezvoltării şi am vorbit de metrou de suprafaţă, de extinderea reţelei de tramvai, de Şoşeaua de Centură, de electrificarea transportului public, de sală polivalentă, de săli de conferinţe. Dar dezvoltare e să te duci cu infrastructura pe lângă ce înseamnă imobile şi clădiri de birouri. Dezvoltare înseamnă că un privat alege arhitectul mai bun şi nu unul care face două etaje în plus. Au fost votate cinci PUZ de sector, cu menţiunea că pentru Sectorul 4 s-a votat doar pentru zona de sud a Sectorului. Există aceste 5 PUZ-uri de sector votate de CMGB, ultimul în 2020. Dintre ele cel din Sector 3 a fost anulat de Tribunalul Bucureşti, dar nu e definitivă hotărârarea şi PUZ Sector 6 a fost anulat tot printr-o decizie nedefinitivă a Tribunalului Bucureşti. Am formulat la DNA o plângere pentru PUZ Sector 3 pentru schimbarea spaţiului verde şi modificarea densităţii cu mai mult de 20% în anumite zone din Sectorul 3. Ce se va întâmpla în urma suspendării PUZ de Sector, pentru că se spune în spaţiul public că urmează aşa un fel de apocalipsă? Nu. Bucureştiul are o documentaţie de urbanism, după suspendarea PUZ-uri de sector revenim la Planul Urbanistic General”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a precizat că „tot ce înseamnă autorizaţie de construire emisă înainte de această suspendare rămâne în vigoare, pentru că suspendarea produce efecte numai pentru viitor”.

„De asemenea, pentru certificate de urbanism emise în baza PUZ-urilor de sector şi care prevăd dezvoltări rezonabile, evident la fel putem să dăm un PUZ punctual, de la o lună la alta, pentru a rezolva această chestiune. Însă dacă cineva avea un teren cu funcţiunea spaţiu verde şi acel teren a devenit construibil, îmi pare rău, nu vom încălca legea şi nu vom da aviz de construire pentru spaţiul verde”, a conchis edilul general.