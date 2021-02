Consilierii PNL Sector 1 nu mai acceptă jumătăți de măsură: Transparența și profesionalismul sunt principalele noastre obiective pentru acest mandat!

Consilierii locali ai Partidului Național Liberal în Sectorul 1 luptă pentru o administrație locală transparentă și performantă, capabilă să rezolve problemele oamenilor. În ședința Consiliului Local de joi, 25 februarie, echipa PNL a propus un proiect de HCL care prevede publicarea tuturor contractelor de achiziție publică încheiate de Primăria Sectorului 1, indiferent de suma lor, inclusiv de compania de investiții, Administrația Domeniului Public și toate celelalte entități subordonate Consiliului Local sau din cadrul aparatului primarului.

Totodată, PNL a propus o viziune proprie de reformă a Poliției Locale pentru transformarea instituției într-un actor eficient în protejarea siguranței cetățenilor comunității sectorului 1. Proiectul de transparentizare a fost mutat, pentru o ședință ulterioară, din motive de procedură. Reforma poliției locale a fost adoptată, după ce toate cele 14 amendamente promovate de PNL au fost votate.

„Ordinea de zi includea mai multe proiecte importante pentru comunitate, printre care reorganizarea Poliției Locale, unde colegii mei consilieri au venit cu o serie de amendamente. Cel mai important vizează condițiile de ocupare a funcției de director general, care includeau în varianta inițială o ramură prea generoasă de specializare, ce includea comunicare sau sociologie. Am considerat că este o scăpare ce trebuia rapid corectată, pentru că nu putem permite ca această instituție să fie condusă de cineva care nu are pregătirea sau experiența necesară. În forma propusă de PNL și aprobată de CL, se clarifică domeniile pentru studii obligatoriu, fără a lăsa loc de interpretări. Ne bucurăm că, în cele din urmă, cele toate cele 14 amendamente propuse de grupul PNL au fost votate cu majoritate de voturi, ceea ce ne-a permis să promovăm o reformă reală și profesionistă a Poliției Locale. Dialogul întotdeauna este soluția, nu scandalul. Singurul regret este că nu s-au înțeles aceste lucruri acum luni de zile, iar reforma poliției locale a trenat fără rost”, a explicat Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1.

Transparență pe linie…doar declarativ

Ramona Porumb, viceprimarul PNL al Sectorului 1, a depus un proiect de hotărâre de consiliu local ce prevedea publicarea tuturor contractelor de achiziție publică încheiate de Primăria Sectorului 1, indiferent de suma lor, inclusiv de compania de investiții, Administrația Domeniului Public și toate celelalte entități subordonate Consiliului Local sau din cadrul aparatului primarului.

PNL a propus scurtarea unor termene, astfel încât toate contractele de achiziție să fie publicate în maxim 15 zile de la semnarea lor. Proiectul mai cuprinde publicarea anunţurilor de intenţie, anunţurilor/invitaţiilor de participare şi anunţurilor de atribuire, în termen de 72 de ore de la publicarea în sistemul electronic de achiziții publice.

Din motive de procedură invocate de aparatul administrativ al primarului, precum și de către consilierii PSD, proiectul nu a mai fost inclus pe ordinea de zi în ședința de astăzi.

„Pentru că transparența este un cuvânt care sună atât de bine, mai ales în discursul politic, am considerat important să reducem anumite termene privind contractele și achizițiile Primăriei: 15 zile pentru publicarea contractelor și 72 de ore pentru anunțurile de intenție sau atribuire. Sunt termene decente, care oferă cetățenilor acces la informații și transparență deplină. Din păcate, proiectul PNL a fost blocat în mod complet injust. De ce? Pentru că, iată, nu toată lumea dorește transparență. Invocând „motive de procedură” pe repede înainte, suficient de neclare cât să nu înțeleagă nimeni nimic, dar destul de pompoase cât să sune bine, aparatul administrativ al primarului, împreună cu o „majoritate” bizară PSD-USR, a reușit să blocheze inițiativa. Pentru o secundă am crezut că suntem înapoi în timp, în filmul cu administrația Tudorache-PSD. Cum e posibil așa ceva? Cine nu vrea transparență? Cine nu vrea ca TOATE contractele de achiziție publică încheiate de primărie și instituțiile subordonate să fie publice? Cine are ceva de ascuns? Noi nu.

Noi tot sperăm că e doar o neînțelegere. Mai sperăm că la ședința viitoare nu vom mai găsi astfel de chichițe procedurale și că va fi adoptat un proiect NORMAL pentru sectorul 1. După patru ani de tunuri și combinații, cetățenii acestui sector au dreptul să știe tot ce se întâmplă cu banii lor, într-un termen cât mai scurt și nu doar în primărie, ci în toate structurile afiliate, inclusiv în celebra companie de investiții”, a declarat Sebastian Burduja, președinte PNl Sector 1.

Poliția Locală trebuie condusă de profesioniști!

Pe subiectul reorganizării Poliției Locale, consilierii PNL au avut o serie de întâlniri cu reprezentanți ai instituției, în ultimele săptămâni, pentru a identifica cea mai bună formă de reorganizare a instituției. Astfel, la proiectul de HCL numărul 18 de pe ordinea de zi, PNL a propus o serie de amendamente. Cel mai important dintre acestea vizează condițiile pentru ocuparea postului de director general. În forma inițială a proiectului de HCL, una dintre condiții este: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor sociale sau științelor inginerești. Ramura de științe sociale are în componență o serie de specializări, nu toate compatibile cu această poziție (cum e cazul științelor comunicării sau sociologiei). Prin amendamentul PNL, au fost clarificate specializările permise pentru ocuparea acestei poziții: domeniul științelor juridice, administrative sau militare, informații și ordine publică, studii economice și inginerești.

„Celelalte amendamente aduse la acest proiect de HCL vizează organizarea internă eficientă. De exemplu, propunem transformarea funcției de director executiv adjunct în șef serviciu ordine publica cu serviciul aferent care sa conducă activitatea compartimentelor Grivița și Pajura, precum și organizarea compartimentelor de disciplină în construcții și afișaj stradal sau control intern la nivel de birouri,” a declarat Ramona Porumb, viceprimar PNL al sectorului 1.

