Rareș Bogdan îl pune la punct pe Emanuel Ungureanu

Rareș Bogdan i-a dat replica lui Emanuel Ungureanu. Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat că nu are „nici cea mai mică dorinţă de a ataca” colegii din USR-PLUS aflaţi în coaliţia de guvernare.

„Îi doresc multă sănătate și mai putine supărări și frustrări. Nu am nici in intentie și nici in acțiune nici cea mai mică dorinta de a ataca pe cineva, cu atât mai puțin pe colegii de guvernare din USR/Plus. Ii recomand cu maxima caldura Domnului Ungureanu sa citească mai mult decât titlurile de presa, sa citească și declarațiile, spusele sau postările mele, dacă dorește și are timp.

Poate atunci ar avea alte reacții și nu și-ar mai victimiza colegii de partid fără niciun motiv real. Cat despre cum funcționează o Agentie de publicitate, ce pot sa spun, aici mi-e teama ca ii este mai greu sa înțeleagă mecanismele economice și o spun fără pic de ironie. O Companie aflată de 18 ani pe piata, cu un portofoliu extrem de mare de clienți, peste 97% clienti privați, mulți dintre aceștia fiind Companii cu capital privat străin sau romanesc, cu mare prestigiu aici in Romania sau la nivel european, dacă nu ar fi oferit calitate, profesionalism și performanța nu ar mai fi fost astăzi pe piata, va asigur de asta. Au fost mii de companii de publicitate și PR pe piata și cred ca au rămas câteva zeci cu adevărat performante.

Ii doresc numai bine, Domnului Ungureanu și performante maxime la guvernare tuturor colegilor din USR/Plus. Sa nu uitam sa iubim Romania in fiecare zi. Împreuna!”, a spus Rareș Bogdan pentru ȘTIRIPESURSE.RO.