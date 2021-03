Oferta lui Clotilde Armand pentru Traian Berbeceanu: Colaborare pe „problemele de siguranță și ordine publică” la Primăria Sectorului 1!

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a anuntat ca ii va propune lui Traian Berbeceanu sa colaboreze cu ea pentru „problemele de siguranta si ordine publica”.

„Îi mulțumesc mult lui Traian Berbeceanu pentru tot ceea ce a făcut din funcția de Prefect al Capitalei pentru bucureșteni și Sectorul 1. Am avut o colaborare excelentă și îmi doresc să menținem această legătură. Vă spun aici tuturor că voi apela la experiența lui Traian Berbeceanu pentru problemele de siguranță și ordine publică din Sectorul nostru”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Traian Berbeceanu a fost inconjurat de numerosi angajati ai Prefecturii Bucuresti în ultima zi în funcția de prefect. „Am avut bucuria sa intalnesc aici oameni deosebiti, buni profesionisti dedicati institutiei si cetatenilor municipiului Bucuresti. Impreuna, am completat echipa cu alti functionari la fel de valorosi. Am trecut cu bine peste provocari grele, cum nu au mai fost, mi-ati aratat implicare si daruire, rezistenta si perseverenta. Doar multumita Domniilor Voastre am performat, intr-un mandat mult prea scurt pentru cat de multe si importante proiecte am fi vrut sa realizam impreuna. Bucurestenii au dreptul si merita o administratie onesta si performanta, iar dumneavoastra puteti sa le-o oferiti! Sunt onorat ca v-am fost alaturi, va multumesc ca ati fost langa mine”, a scris fostul prefect pe Facebook.