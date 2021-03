Biserica Fortăreață de la Biertan, un loc plin de religie și istorie ce trebuie vizitat

Biserica Fortareata de la Biertan a fost timp de 300 de ani sediul Episcopiei Evanghelice (1572-1867), centrul religios al sasilor din Transilvania. In 1993 a fost inclusa in patrimoniu mondial UNESCO, fiind considerata cea mai valoroasa dintre toate cele 7 obiective sasesti incluse pe lista respectiva.

Construit intre secolele XV-XVI, in stil gotic dar cu influente specifice Renasterii, acesta monument este singurul care si-a conservat cel mai bine aspectul initial. Suprafata totala a complexului este de aproape un hectar. Biserica (foto-www.planiada.ro) are lungimea de 45,15 metri, latimea de 22,7 metri si o inaltime de 16 metri.

Corpul central este fromat dintr-o biserica hala cu trei nave, boltite in retea. Altarul este sculptat in lemn avand 24 de icoane ce prezinta scene biblice. Pictura principala reprezinta rastignirea lui Isus si Fecioara Maria impreuna cu Maria Magdalena care imbratiseaza crucea.

Amvonul este cioplit dintr-un bloc de piatra si impresioneaza prin picturile care, de asemenea, reprezinta personaje biblice. Incepand din secolul XVI au fost mai multe orgi, ultima datand din 1869, un model cu 1290 de tuburi construit de Compania Hessian din Viena. Un alt punct de interes pentru turisti il reprezinta usa sacristiei, construita in 1515, care are 19 zavoare si a fost premiata la Expozitia Mondiala de la Paris in 1900. De altfel, in sacristie se pastra, in vreme de razboi, tezaurul bisericii si al localitatii, motiv pentru care usa a fost bine asigurata.

Complexul fortificat de la Biertan este format din 3 ziduri concentrice, cele interioare fiind inelare. Zidurile erau legate intre ele de turnuri poarta. Intregul amplasament are 7 turnuri. La nord-est de biserica se afla Turnul cu ceas, la primul zid de incinta, avand ferestre de tragere si o pasarela din lemn. Ceasul inca mai functioneaza si zilnic cineva roteste manivela care pune in miscare mecanismul urias. Apoi, la nord urmeaza Turnul cu clopot si Turnul mausoleului unde se afla pietrele de mormant ale preotilor si episcopilor.

In partea de sud se afla Turnul catolic, unde se afla si o capela destinata sasilor care nu au dorit sa treaca la protestantism. Istoricii spun ca in 1564 Transilvania era cunoscuta drept singura tara din Europa cu 4 confesiuni: calvinisti, lutherani, romano-catolici si Antitrinitrari (opozanti ai Sfintei Treimi), alaturi de care existau si comunitati mici de ortodoxi. Apoi, Turnul Primariei este situat in partea de vest a bisericii, care este in acelasi timp un turn-poarta prin care se facea legatura intre zidul interior si zidul mijlociu. Prin aceasta poarta trecea si drumul pentru carute.

In partea de sud se afla doua turnuri poarta, numite Turnurile Portii, unul corespunzator zidului al treilea de incinta si celalalt corespunzator zidului al doilea. In turnul interior, in vreme de asediu se depozitau alimentele, motiv pentru care a primit numele de Turnul Slaninii.

Dupa aceea urmeaza Turnul inchisoare care, se povesteste, era folosit pentru ai pedepsi pe sotii care doreau sa divorteze. Povestirile din batrani spun ca barbatul si femeia care doreau sa rupa casatoria, erau bagati in acest turn unde aveau la dispozitie un singur pat, o masa, un scaun, o farfurie, un set de tacamuri, un pahar. Nu se mai stie cat timp erau inchisi acolo cei doi soti, dar se spune ca in 300 de ani a avut loc un singur divort.

In prezent, pentru ca in localitate sunt putini locuitori, slujbele se tin o data pe luna de catre un preot din Medias.

Din anul 1990 la Biertan are loc intalnirea sasilor de pretutindeni in fiecare an, in prima sambata dupa 15 septembrie. Dupa participarea la slujba urmeaza o parada a portului, targul mestesugarilor si manifestari culturale.

Alaturi de Biserica din Biertan, pe lista UNESCO au fost incluse si bisericile sasesti din Calnic (judetul Alba), Saschiz (judetul Mures), Darjiu (judetul Harghita), Valea Viilor (judetul Sibiu), Viscri si Prejmer (judetul Brasov).

Localitatea Biertan se afla intre Medias si Sighisoara, pe drumul judetean DJ 141B care este o ramificatie a DN 14. Pentru cei ce prefera calea fereta se poate calatori cu trenuri rapide pana la Medias ori cu trenuri personale pana la Dumbraveni (de unde mai sunt 9 km pana la Biertan). Ca posibilitati de cazare, in Biertan exista sapte pensiuni de doua margarete.

