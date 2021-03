Donald Trump continuă „războiul” cu conservatorii care vor să-l excludă din partid

Donald Trump a reacţionat joi împotriva ziarului conservator Wall Street Journal şi l-a criticat pe liderul minorităţii republicane din Senatul SUA pentru o presupusă încercare de a afecta grav Partidul Republican, prin insistenţele lor de a-l exclude pe fostul preşedinte american, transmite dpa.

Trump, care urmăreşte atent presa conservatoare, s-a dezlănţuit într-o declaraţie amplă; el a deplâns la început poziţia conducerii Wall Street Journal, care a publicat săptămâna aceasta un articol în care argumenta că mulţi candidaţi republicani vor pierde în continuare alegerile dacă singurul lor atu este loialitatea faţă de fostul lider.

„Luptă pentru RINOS, care au lovit atât de rău Partidul Republican”, a spus Trump despre consiliul editorial al ziarului, folosind un acronim pentru Republicans In Name Only (Republicani doar cu numele) folosit cu sens dispreţuitor faţă de parlamentarii moderaţi. „Asta fac şi asta vor face. Din fericire, nimănui nu-i mai pasă prea mult despre editorialul din Wall Street Journal. Şi-au pierdut credibilitatea”.

În timpul mandatului lui Trump la Casa Albă, consiliul criticat acum a fost una din sursele importante de conţinut favorabil pentru preşedinte, până când acesta a fost acuzat de incitare la protestele din 6 ianuarie, în cursul cărora manifestanţii au ocupat Capitoliul din Washington, sediul Congresului Statelor Unite. În acel moment, publicaţia şi-a schimbat atitudinea şi i-a cerut lui Trump să demisioneze.