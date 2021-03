Europarlamentarul Maria Grapini, vorbitor principal la o dezbatere, privind perspectiva de gen în contextul pandemiei, dedicată Zilei Internaționale a Femeii

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, va participa în calitate de vorbitor principal la dezbaterea privind perspectiva de gen în contextul pandemiei de COVID-19, organizată de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România, în data de 8 martie 2021. Dezbaterea va avea loc în intervalul 11:00 – 12:30 și va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook a Biroului.

Criza provocată de COVID-19 și consecințele sale prezintă aspecte clare legate de gen deoarece afectează femeile și bărbații, în mod diferit, și au evidențiat inegalitățile și deficiențele existente cu privire la egalitatea de gen și drepturile femeilor. Prin urmare, se impune un răspuns care să țină seama de dimensiunea de gen, iar Parlamentul European a adoptat, la data de 21 ianuarie 2021, o rezoluție referitoare la perspectiva de gen, în perioada crizei COVID-19 și după această criză.

În acest context, Biroul de Legătură al Parlamentului European în România va organiza, în data de 8 martie 2021, o dezbatere online, dedicată Zilei Internaționale a Femeii, pe tema acestei rezoluții și a măsurilor necesare pentru integrarea dimensiunii de gen în politicile europene și naționale și consolidarea egalității de gen, precum și pentru menținerea și protejarea drepturilor femeilor, pe toată durata pandemiei și în perioada ulterioară pandemiei.

La eveniment, vor participa europarlamentari, deputați, reprezentanți guvernamentali și ai asociațiilor de profil din România și experți.

“Ziua internațională a femeii a fost totdeauna un prilej pentru mine pentru a evoca valoarea femeilor în societate și importanța valorificării potentialului feminin în mediul economic, administrativ și politic. Cand am fost în mediul privat, am fondat Asociația Femeilor Antreprenor din România (1997) tocmai pentru a crește vizibilitatea femeilor care și-au asumat să pornească o afacere și pentru a crește încrederea acestora în a urma o carieră, în funcție de competențe! În anul 2004, am devenit fondatoarea Coaliției Asociațiilor Femeilor de Afaceri din Romania, Coaliție care există și azi!

În anul 2012, am decis sa candidez uninominal la Parlamentul României și am fost nominalizată ca ministru pentru un domeniu pe care îl cunosc foarte bine – IMM-uri! În fiecare an, am participat la Conferințe ale femeilor de afaceri, în țară și în străinătate, și am promovat valoarea feminină, fără a face discriminare de gen.

Antropologic, femeile au calități care le pot ajuta să facă performanță! Important este să crească încrederea societății în valoarea femeilor!

Doresc tuturor femeilor, mamelor, La multi ani, sănătate și cât mai multe proiecte împlinite!, a precizat europarlamentarul Maria Grapini.