Premierul Cîțu pune „punctul pe i”: „Avem un buget impresionant pentru această perioadă. Acesta are în centru investițiile!”

Premierul Florin Cîţu a afirmat, sâmbătă, la Focşani, că în acest an, Consiliul Fiscal, „o instituţie care n-a fost aşa de prietenoasă cu guvernele de-a lungul timpului”, a arătat că bugetul este unul echilibrat şi „realist construit”. Cîţu a arătat că acest buget are în centru investiţiile.

„Avem un buget impresionant pentru această perioadă prin care trece nu numai România, ci şi economia globală. Anul trecut, din Guvernul din care am făcut parte cu premierul Ludovic Orban, am ieşit şi am spus din primul moment că este un Guvern de tranziţie, nu ştiam că o să vină peste noi criza, dar am văzut lucrurile astfel: am spus că vom opri dezmăţul fiscal şi cheltuiala ineficientă a banului public. Ăsta a fost obiectivul anul trecut. Bineînţeles că a apărut pandemia şi a trebuit să schimbăm lucrurile din mers şi obiectivul a fost de a reduce impactul negativ asupra economiei venit din criza economică, deci o criză economică provenită din criza sanitară. Acesta a fost promisiunea către români, că vom face tot ce trebuie ca să putem să minimizăm efectul negativ al acestei crize. Şi am reuşit. (…) Acea revenire în V a economiei s-a adeverit şi în trimestrul patru România a avut cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană şi a creat bazele pentru anul acesta, pentru 2021”, a declarat Cîţu.

Premierul a vorbit şi despre lecţia învăţată în anul 2020, în pandemie. „Lecţia pe care am învăţat-o anul trecut, de fapt am învăţat-o în 2008 şi am aplicat-o anul trecut şi am văzut că funcţionează a fost simplă: cât mai multe resurse pentru investiţii. (…) Am alocat cât mai multe resurse pentru investiţii, economia a crescut şi am avut venituri ca să plătim pentru pandemie”, a declarat primul ministru.

El a susţinut că bugetul din acest an este unul echilibrat, acest lucru fiind confirmat de Consiliul Fiscal.

„Deci bugetul este unul puternic echilibrat şi vă spun eu, unul care urmăreşte analizele pe care le fac specialiştii de fiecare dată când apare un buget, anul acesta am văzut instituţia independentă care în România are ca scop evaluarea modului în care a fost făcut bugetul, Consiliul Fiscal, o instituţie care n-a fost aşa de prietenoasă cu guvernele de-a lungul timpului, anul acesta a dat un verdict cu care eu sunt foarte fericit, a spus că este un buget echilibrat şi că anul acesta este poate primul an în care bugetul este realist construit”, a afirmat Cîţu.

Florin Cîţu a explicat că bugetul din acest an a fost construit în jurul investiţiilor.

„De aici pornim construcţia bugetului şi acest buget are în centru investiţiile. Suma de 62 miliarde de lei alocată pe proiecte care se pot face, care se pot dezvolta în 2021. Unele vor fi finalizate, altele nu, dar ne gândim la perioada următoare. Şi o altă premieră începută anul trecut în Guvernul Orban şi în prelungire şi anul acesta este execuţia bugetară pentru investiţii, încercăm să folosim cât mai mult fondurile europene. Anul trecut am bugetat ca jumătate din fonduri să fie bugetate din fonduri europene, ne-am ţinut de cuvânt, 47 la sută din investiţiile totale de anul trecut au fost finanţate din fonduri europene, anul acesta construcţia este la fel, jumătate, puţin mai mult, 52 la sută, ar trebui să fie din finanţări din fonduri europene”, a explicat Cîţu.