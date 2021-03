Victor Ponta Ponta, revoltat: „Este inadmisibil. Falimentăm hotelierii și HORECA din România!”

În timp ce „coridoarele verzi” pentru turiștii străini aflați în Bulgaria care au fost vaccinați, au avut coronavirus și au anticorpi, ori prezintă un test PCR negativ, ar putea fi introduse cu câteva zile înainte de data anunțată pentru începere a sezonului estival – 1 mai 2021, în România turismul autohton este boicotat sistematic de guvernanți.

Fostul premier, Victor Ponta, a sărit, însă, în sprijinul hotelierilor români care se confruntă cu pierderi consistente în ultimul an în contextul unei pandemii necruțătoare.

„Hotelierii romani sunt bagati in mod sistematic in faliment – oare pentru ca sunt romani? Anularea tichetelor de vacanta in 2021 ( valabile doar pe teritoriul Romaniei) este o decizie prin care trimitem romanii in alte tari – si falimentam hotelierii si HORECA din Romania! Stiam toti asta in Decembrie 2020 – dar daca asa s-a decis ….”, a precizat, pe pagina sa de Facebook, liderul Pro România, Victor Ponta.