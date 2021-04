Raiffeisen Bank și EximBank asigură necesarul de lichidități pentru Deltatel

Raiffeisen Bank SA și EximBank au structurat un pachet financiar care securizează necesarul de lichidități pentru activitatea curentă din acest an a companiei Deltatel din Timișoara, unul dintre principalii integratori de sisteme de telecomunicații din Europa de Sud-Est.

Astfel, societatea a beneficiat de un credit în valoare de 5 milioane de lei de la Raiffeisen Bank SA, garantat în proporţie de 90% de EximBank, în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19 dedicată companiilor mari.

“Acest pachet financiar ne sprijină în mod consistent în vederea atingerii obiectivelor noastre ambițioase. Deltatel este o companie dinamică, în continuă transformare. În ciuda pandemiei, noi ne-am ambiționat să nu batem pasul pe loc și încercăm să fructificăm fiecare oportunitate. În acest sens, ne-am diversificat paleta serviciilor și am investit într-o nouă linie de business: IoT and Smart Solutions. În prezent, portofoliul nostru cuprinde 4 linii de business: Telecom, Software, IoT și Utility Management. Prin intermediul rețelei noastre de parteneri și având proiecte în 17 țări europene, venim în sprijinul clienților noștri cu soluții complet personalizate, care sporesc gradul de eficiență al operațiunilor prin automatizarea unor funcții critice și care creează un mediu de lucru mai sigur pentru angajații clienților noștri”, a spus Gelu Crasnic, CEO Deltatel.

Despre Deltatel

Societate comercială cu capital social integral românesc, Deltatel are 429 de angajați și a raportat afaceri de 12,7 milioane de euro în 2020. Pentru acest an, compania și-a a bugetat afaceri de peste 20 de milioane de euro prin dezvoltarea de linii de business noi in domeniul soluțiilor IoT și serviciilor în infrastructură. Compania oferă servicii și soluții de comunicații de voce, date și video furnizorilor de servicii și furnizorilor de telecomunicații. În cei peste 17 ani de activitate, societatea timișoreană a livrat cu succes proiecte în peste 70 de țări din peste trei continente, printre clienții săi numărându-se companii precum Orange, Siemens, Nokia, Thales, Ericsson sau Huawei. Deltatel deţine biouri în Timişoara, București şi Sofia.

Despre EximBank

EximBank este o instituție specializată ce se implică activ în susținerea și promovarea mediului de afaceri românesc. În cadrul programului guvernamental de susținere a companiilor mari, pe care EximBank îl implementează în urma mandatului special primit din partea statului român, societățile mari și IMM-urile cu cifră de afaceri peste 20 mil. lei în 2019 pot beneficia de produse de finanțare si garantare cu componentă de ajutor de stat. Termenul până la care companiile pot depune dosare de solicitare a produselor de finanțare și garantare din cadrul acestei scheme de ajutor de stat este 31 mai 2021. Pentru detalii: www.eximbank.ro

Despre Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank susține dezvoltarea antreprenoriatului autohton fiind unul dintre cei mai importanți finanțatori ai companiilor românești de peste 20 de ani. Cu o prezență în țară în 8 centre regionale pentru corporații și o echipă dedicată companiilor mari și medii in București, banca deține un portofoliu de peste 2 miliarde de euro în finanțări acordate corporațiilor. Transformarea continuă, îmbunatațirea experienței digitale a clienților și adaptarea la noile cerinte ale pieței sunt parte din misiunea băncii, devenind un partener recomandat al companiilor locale.