Premierul Cîțu, revoltat după tragedia de la „Victor Babeş”: „Toţi vinovaţii trebuie să răspundă!”

Premierul Florin Cîţu a venit cu o primă reacţie după ce trei pacienţi infectaţi cu coronavirus şi-au pierdut viaţa din cauza unei defecţiuni la staţia de oxigen.

Florin Cîţu vorbeşte după tragedia de la „Victor Babeş. Declaraţiile vin după tragedia petrecută în această seară la unitatea mobilă ATI de la spitalul Victor Babeș din Capitală, unde 3 oameni au murit din cauza unei avarii la stația de oxigen.

„În această seară încă o tragedie în România s-a petrecut. Trei persoane au decedat, nu ştim de ce momentan. Condoleanţe familiilor îndoliate. Din ce ştim până acum a fost un accident, am demarat o anchetă. Am vorbit cu ministrul de Interne şi am cerut o anchetă rapidă ca toţi vinovaţii să răspundă. PResiunea pe spitale e foarte mare.

Cetăţenii au nevoie să afle tot ce trebuie. Nu trebuie să mai fugim de comunicare. Vom pune resurse şi vom încerca să fie mai multe paturi pe terapie intensivă. Pentru că în continuare luptăm cu pandemia. Nu putem să garantăm că aceste accidente se vor întâmpla, noi sperăm că nu”, a spus Cîţu.

„Transmit condoleanţe familiilor victimelor acestor pacienţi. Ce s-a întâmplat şi vreau să subliniez că pot fi modificate date din anchetă, pot comunica cu rezervă că situaţia e sub anchetă. Să vorbim despre tirul respectiv. Acesta e fabricat să funcţioneze pe două sensuri. Când e prevăzut să funcţioneze pe o durată mai multă se conectează la sursa de oxigen permanentă, care e afară, care e un stocator de oxigen, care intră în camera tehnică, se conectează la tir. Acolo există reductoare, care controlează presiunea maximă”, a continuat Raed Arafat.