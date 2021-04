Victor Ponta avertizează: “În câteva luni am distrus toată munca ultimilor ani și ajungem iar la momentul 2010!”

Liderul Pro România, Victor Ponta, avertizează în privința iresponsabilității coaliției PNL-USR PLUS-UDMR care nu este capabilă să gestioneze efectele sanitare și economice ale pandemiei. Prețul energiei a „explodat” pe bursă, reprezentanții IMM-urile se plâng de lipsa de predictibilitate a mediului de afaceri și implicit bâlbele guvernanților…

„Acum distrugem in cateva luni toata munca ultimilor ani – si ajungem iar la momentul 2010!”, a punctat Victor Ponta.

„In timp ce noi suntem sufocati ( la propriu si la figurat) de ispravile, scandalurile si prostiile lui Voiculescu ( Vlad Magicianul ) – tara se duce spre faliment!

Am muncit toti in 2012 – 2015 sa reconstruim viata oamenilor obisnuiti , salariile, pensiile, veniturile si impozitarea firmelor romanesti, banii europeni – am reparat Romania devastata de Criza Economica si de Basescu!

Acum distrugem in cateva luni toata munca ultimilor ani – si ajungem iar la momentul 2010 / pierdem 10 din viata – si nu e nimic de facut ?”, a precizat fostul premier, Victor Ponta, pe pagina de Facebook.