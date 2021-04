„INT. EXT.” – un spectacol-manifest despre condiția artistului în pandemie, LIVE în vitrinele Galateca

În această perioadă în care sălile de spectacol din București sunt închise, o producție originală marca creart/Teatrelli&Galateca invită publicul la o întâlnire LIVE, un spectacol ”work in progress”, conceput ca un manifest- declarație și semnat de unii dintre cei mai reprezentativi artiști ai momentului: „INT. EXT.”, de Bobi Pricop, Mihai Păcurar, Teona Galgoțiu, Simona Dabija, Eduard Gabia, Kinga Ötvös și István Téglás va avea loc în vitrinele GALATECA pe 5, 6 și 7 mai, chiar sub privirile trecătorilor – ale publicului.

Patru artiști – Simona Dabija, Eduard Gabia, Kinga Ötvös, István Téglás – sunt izolați în patru vitrine. Observă oamenii și sunt observați. Geamul despărțitor îmblânzește dorința și teama de apropiere. Ce se va întâmpla mai departe? „INT. EXT.”, un performance colectiv work in progress de Bobi Pricop, Mihai Păcurar, Teona Galgoțiu, Simona Dabija, Eduard Gabia, Kinga Ötvös și István Tégláș, o producție creart/Teatrelli&Galateca, susținută de UniCredit Bank & JTI, va avea loc pe 5, 6 și 7 mai în vitrina uneia dintre cele mai cunoscute galerii private de artă contemporană și design: GALATECA (Strada C. A. Rosetti, 2-4). Publicul va putea urmări în direct și gratuit, într-o perioadă în care sălile de teatru din București sunt închise pe o durată nedeterminată, un spectacol de tip guerrillă în care artiștii vor performa în vitrinele galeriei, sub privirea trecătorilor. O invitație originală la o reflexie și un dialog despre rolul artistului în contextul pandemiei, în care orice contact cu publicul ­­­­a devenit mijlocit, cel mai adesea, de un ecran, reprezentat în cadrul performance-ului, simbolic, de geamul vitrinei. Chiar și în rarele dăți când întâlnirea este directă, masca obturează parțial comunicarea dintre artist și spectator. Altfel, „INT. EXT.” provoacă publicul la o experiență la rândul ei „obturată” – fără sonor -, dar care își propune să dea naștere unui nou tip de percepție a actului artistic. Totodată, vitrina se transformă într-un „spațiu de vânzare”, într-o perioadă în care artiștii sunt obligați la un gen de reconversie de mai multe tipuri.

„Ce sens are arta în lumea de acum, modificată fundamental de consecințele generate de pandemie, consecințe care nici măcar nu s-au cristalizat încă? Există o utilitate a artei posibil de dovedit sau cuantificat? Cum poate fi susținută în fața publicului larg importanța recuperării și repunerii pe picioare a spațiilor culturale independente? Dar artiștii, ei cum își argumentează utilitatea, în primul rând față de ei înșiși, și apoi față de lumea din jur? Căutarea răspunsurilor, urgente sau nu, începe într-un spațiu expus și totodată protejat, comunicarea dintre interior și exterior fiind și ea explorată prin contradicții. În mijlocul agitației orașului, geamul despărțitor (fragil și radical în același timp, prin puterea lui de a refuza dialogul familiar), propune un contact spontan, prin care conflictul dintre dorința imensă și anxietatea imensă de a ne apropia unii de alții poate fi, măcar un pic, îmblânzit. ” – se arată în textul-manifest al performance-ului „INT. EXT.”.

Programul complet al performance-ului „INT. EXT.”

Miercuri, 5 mai: 18.00 – 20.00;

Joi, 6 mai: 18.00 – 20.00;

Vineri, 7 mai: 14.00 – 16.00;

Performance-ul „INT. EXT.” va fi filmat și disponibil spre vizionare la o dată ulterioară atât publicului național, cât și publicului internațional.

„INT. EXT.” este o producție creart/Teatrelli&Galateca – Susținută de UniCredit Bank & JTI și plăcută de Radio Guerrilla.

Despre Teatrelli

Teatrelli este un proiect creart, un spațiu cultural alternativ dedicat artelor performative, care oferă publicului producții proprii de teatru și dans, spectacole work in progress, lecturi performative, serii de dialoguri culturale și artist-talk-uri etc.

Despre Galateca – galerie de artă contemporană și design

Galateca este una dintre cele mai cunoscute galerii multidisciplinare de artă și design din România, spațiu de referință, o platformă de promovare a proiectelor originale. De-a lungul timpului, galeria a găzduit numeroase expoziții de artă contemporană, dar și interdisciplinare ale artiștilor din întreaga lume. La începutul anului 2013, a fost lansată și NeoGalateca – un gallery shop ce completează zona expozițională, devenit de referință pentru publicul român și străin pasionat de cadouri de artă și design. În egală măsură, galeria și-a asumat programe de promovare a valorilor românești, a tinerilor artiști și încurajarea producției de artă contemporană prin dezvoltarea de proiecte expoziționale în spațiile proprii și care exced granițele sale.

