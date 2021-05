Primarul Dominic Fritz, la șase luni de mandat: „Timișoara este pe un drum de transformare!”

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a declarat, după şase luni de mandat, că timişorenii trebuie să înţeleagă că oraşul de pe Bega nu va fi „Munchen peste noapte” şi că prima investiţie a administraţiei pe care o conduce o vor vedea anul viitor.

Dominic Fritz este considerat una dintre marile surprize ale alegerilor locale 2020. După şase luni de mandat, edilul le-a transmis timişorenilor că oraşul este pe „un drum de transformare”.

„Pe Facebook eu primesc foarte multe reacţii pozitive, dar asta atrage şi critici, unele dintre ele cu siguranţă sunt cu intenţii politice, noi muncim şi împotriva unei armate de ‘trolli’ şi conturi ‘fake’. Dar există şi în rândul celor care m-au susţinut o aşteptare ca toate schimbările despre care am vorbit să se întâmple mai repede. Cred că e important să transmitem că suntem pe un drum, un drum care va dura ani de zile, un drum de transformare, toate proiectele care acum sunt în derulare au fost gândite înainte, noi acum le punem în practică”, a declarat Dominic Fritz, conform Tion.

Primarul Timişoarei a explicat că în ultimele luni s-a concentrat pe repararea unor greşeli.

„De exemplu, pe Alexandrescu, pe Prezan, descoperim tot felul de proiecte care nu au fost planificate aşa cum ar trebui. Şi asta ia timp şi cred că lumea trebuie să înţeleagă că nu va fi München peste noapte. Este un drum pentru toată societatea. Pentru că există această sintagmă ‘vrem o ţară ca afară’, ‘vrem să fie ca-n Anglia, ca-n Germania’, adică în ceea ce priveşte curăţenia în spaţiul public, calitatea lucrărilor publice, în ceea ce priveşte calitatea spaţiilor verzi, există această aşteptare”, a afirmat Dominic Fritz, potrivit sursei citate.

De asemenea, edilul este de părere că majoritatea timişorenilor nu se aşteaptă la minuni, dar şi-ar dori „să vadă că direcţia este bună şi că mergem în această direcţie, a unui oraş modern şi civilizat”.

„Şi cred că e limpede pentru toată lumea că asta este direcţia pe care a luat-o administraţia mea. Am repornit şantierele, am adus resurse noi în Timişoara pentru anumite şantiere, am început acest proces de deschidere, am îmbunătăţit transparenţa, am început un proces de curăţenie şi pe stradă şi în interiorul instituţiei. Am făcut nişte schimbări de personal care vor continua în limitele legale. Eu cred că e clar încă o dată că Timişoara se mişcă în direcţia acestui nou început pentru care au votat oamenii în septembrie anul trecut”, a mai precizat Dominic Fritz.