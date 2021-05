“Războiul” pe care statul român este dator să-l câștige. Silvicultorii trebuie susținuți și protejați în fața agresiunilor hoților de lemn!

Se vorbește, de prea mulți ani, de prea multe ori în necunoștință de cauză, de amploarea tăierilor ilegale de lemn. Așa-zisele ONG-uri de mediu transformate, în timp, în veritabile SRL-uri extrem de profitabile , aduc, sistematic, grave prejudicii de imagine Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva. Se dorește, vizibil, un management slab, timorat, influențat de presiunile/scandalul/gălăgia declanșate de “vajnicii apărători” ai pădurilor proprietate publică a statului și cele private. De altfel, mult prea puțini români știu, spre exemplu, că Romsilva mai deține astăzi mai puțin de jumătate din pădurile României, pe cele proprietate publică a statului, și că tăierile ilegale se produc, într-o proporție covârșitoare, în pădurile proprietate privată! Confuzia care se face și este rostogolită intenționat în mass-media, pe această temă, este de neacceptat…

Nu am auzit, de-a lungul „avalanșelor” de campanii denigratoare la adresa Romsilva, orchestrate, în unele cazuri, în cele mai mici detalii, vreun cuvânt despre creșterea presiunii asupra pădurii, despre faptul că peste 700 de silvicultori au fost atacați, doar în ultimii ani, de infractori, suferind agresiuni și vătămări corporale grave, amenințări cu moartea, precum și distrugerea unor bunuri (autovehicule, locuințe, anexe gospodărești, sedii administrative, etc).. Nu am auzit nimic despre faptul că nu mai puțin de șase pădurari au fost omorâți de hoții de lemn, pe când se aflau la serviciu, doar pentru că au refuzat să pactizeze cu infractorii. Iar familiile acestora plătesc prețul uriaș, incalculabil, al profesiei și implicit pierderii taților/soților/fraților/rudelor lor. Este meseria lor, este foarte corect, au optat pentru aceasta și și-au asumat consecințele. În aceste condiții, mii de silvicultori, în ciuda susținerii polițiștilor și a jandarmilor, sunt expuși, zilnic, unor amenințări aflate, din păcate, într-o continuă creștere.

Nu am auzit vreun ONG de mediu să atragă atenția asupra dificultăților, riscurilor, cu care se confruntă personalul silvic. Lipsa dotărilor absolut necesare în cadrul acțiunilor pentru asigurarea pazei și a integrității fondului forestier (armament de serviciu, mijloace de comunicare, de intervenție și de apărare, uniforme de serviciu, echipament individual de protecție precum și mijloace de transport adecvate) este alarmantă și trebuie rezolvată cât mai urgent.

În prezent, situația este una cel puțin îngrijorătoare, în contextul în care jumătate din cei peste 7000 de silvicultori (pădurari și șefi de districte din cadrul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului român), care au ca obligație de serviciu paza pădurilor și asigurarea integrității fondului forestier, nu sunt dotați cu armament de serviciu așa cum prevede legea (Codul silvic și Statutul personalului silvic), desfășurându-și activitatea doar sub protecția divină.

Lipsirea de armament a personalului silvic a fost posibilă printr-o decizie absolut aberantă și ilogică a Guvernului, care prin Hotărârea nr. 11/2018 care a interzis utilizarea anumitor categorii de armament, între care și cel cu care era dotat o bună parte a personalului silvic din România.

În afara lipsei de armament și de dotări, la această situație îngrijorătoare a agresiunilor asupra personalului silvic s-a ajuns și din cauza dimensionării insuficiente a personalului silvic cu atribuții de pază, precum și din cauza dimensionării cantoanelor și districtelor silvice, fără a se ține seama de uriașa complexitate a activității de pază a pădurilor la nivel local și regional.

În contextul creșterii alarmante a numărului cazurilor de agresare a personalului silvic, Federația Sindicatelor Silva a solicitat în numeroase rânduri sprijinul și intervenția conducerii Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor pentru urgentarea dotării personalului silvic, ce are ca responsabilități paza pădurilor, cu armament de serviciu, cu uniformă de serviciu, cu mijloace de apărare și de intervenție, cu mijloace de comunicație și mijloace de deplasare, așa cum sunt prevăzute de lege, astfel încât riscul de producere în viitor a unor astfel de evenimente nedorite, să se reducă cât mai mult posibil.

Intervenția fermă a conducerii Federației Sindicatelor din Silvicultură și a managementului Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva a condus la o decizie salutară a ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, trecută, oarecum cu vederea de mass-media, care, și în calitatea sa de senator, a introdus recent un proiect de lege prin care personalul silvic va fi inclus, alături de poliţişti şi jandarmi, în categoria de personal pentru care ultrajul se sancţionează cu pedepse sporite.Un demers lăudabil al ministrului care trebuie susținut de toată lumea.

Este, până la urmă, datoria fiecăruia dintre noi de la președintele Iohannis, premierul Cîțu, ministrul Mediului, până la ultimul parlamentar și cetățean al României, să fie adoptate, de urgență, măsurile necesare și să ne asigurăm că acești oameni minunați, aflați în linia întâi a „războiului” cu hoții de lemne se bucură de statutul, respectul și protecția pe care le merită!

Mai mult, devine obligatorie intervenția fermă a procurorului general pentru monitorizarea actelor de cercetare şi urmărire penală ce se efectuează în cazurile de agresiune îndreptată împotriva personalului silvic şi dispunerea de măsuri în scopul efectuării cu celeritate a cercetărilor pentru identificarea, anchetarea și pedepsirea autorilor acestor agresiuni.

De altfel, actuala conducere a Romsilva, în frunte cu directorul general, ing. Teodor Țigan, un profesionist în domeniul silvicultorii, au impus standarde ridicate de performanță și integritate celor peste 16.000 de angajați ai Regiei Naționale. Iar acest lucru creează premizele unor rezultate excelente și pe viitor.

De reamintit faptul că în ciuda pandemiei și a uriașelor provocări ridicate de piața lemnului din Europa, Romsilva a reușit să obțină profit și în 2020 și în primul trimestru al anului 2021. Și să-și depășească toți indicatorii stabiliți de Consiliul de Administrație!

Pădurile trebuie protejate, trebuie apărate, iar cei care au misiunea de a o face, înainte de a fi trași la răspundere, pentru acuzații mai mult sau mai puțin imaginare, trebuie să fie susținuți în demersul lor. De altfel, silvicultorii nu au cerut altceva decât o legislație corectă, care să îi protejeze și un dram de respect pentru tot efortul și dăruirea lor.

I.Badea