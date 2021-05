Disneyland Paris își redeschide porțile pentru turiști începând din 17 iunie

Unul dintre cele mai vizitate parcuri de distracții din Europa, Disneyland Paris, își redeschide porțile pentru turiști începând de pe 17 iunie, după mai bine de șapte luni de când a fost închis din cauza pandemiei de coronavirus.

Reprezentanții Disneyland au făcut anunțul așteptat de toți pe pagina de Twitter a parcului.

„A sosit timpul să ne îndeplinim cele mai magice vise! Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney’s Newport Bay Club Hotel și Disney Village se redeschid din 17 iunie”, au anunțat reprezentanții parcului.

„Vizitatorii se vor putea bucura din nou de atracțiile lor preferate, din cele două parcuri Disney”, au completat aceștia, prin intermediul unui comunicat. Rezervările sunt deja posibile. Parcul va fi redeschis cu un „protocol sanitar” adaptat.

Toți vizitatorii cu vârste de peste șase ani sunt obligați să poarte masca de protecție.

Redeschiderea Disneyland Paris va fi, de asemenea, ocazia ca parcul să deschidă un nou hotel pe 21 iunie, Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. Rezervările pentru acest hotel vor fi posibile începând de marți.

Disneyland Paris a fost închis în perioada 13 martie 2020 și 15 iulie 2020, apoi și-a reluat activitatea și s-a închis din nou de pe 30 octombrie 2020 din cauza restricțiilor.