De ce este necesar să îți verifici contul la operatorii de jocuri de noroc?

Site-urile de jocuri online s-au dezvoltat mult in ultimii ani si la noi in Romania. Fie ca vorbim de pariuri sportive sau jocuri de casino, pasionatii acestor jocuri aleg sa se distreze acum online in marea lor majoritate.

Odata cu infiintarea ONJN (Oficiul National pentru Jocuri de Noroc) s-au produs si cateva schimbari la nivel de legislatie in ceea ce priveste jocurile de noroc online. In continuare vreau sa iti prezint de ce trebuie sa iti verifici contul de joc atunci cand te intregistrezi pe un site licentiat, dar si cum faci acest lucru.

De ce trebuie sa iti verifici contul?

In momentul de fata, pe toate site-urile de jocuri de noroc online trebuie sa iti verifici contul de jucator. Acest lucru este obligatoriu prin lege, deoarece operatorii trebuie sa detina datele personale ale tuturor jucatorilor care utilizeaza platforma.

Procesul de verificare este aproape la fel la toti operatorii, insa pentru ca acesta sa se desfasoare intr-un timp cat mai scurt si sa fie cat mai usor de efectuat iti recomand sa alegi un operator de top. Astfel poti vedea un articol despre cum imi fac cont la NetBet, unul dintre cei mai apreciati operatori de pariuri si casino din Romania.

Asadar, iata in lista de mai jos motivele pentru care este necesar sa iti verifici contul de joc pe site-urile online de gambling:

Verificarea contului este obligatorie prin lege, conform reglementarilor ONJN.

Daca nu ai contul verificat, atunci nu vei putea depune mai mult de 900 RON.

La cel mult 30 de zile de la efectuarea primei depuneri este necesar sa iti verifici contul, altfel contul tau va fi inchis, iar eventualele fonduri ramase in acesta vor fi transferate catre bugetul de stat.

Fara a avea contul verificat nu vei putea solicita o retragere.

Operatorii trebuie sa se asigure ca esti o persoana majora si ca informatiile specificate la inregistrare sunt reale si conforme cu realitatea.

In plus, pe langa aceste aspecte, verificarea contului iti poate aduce la unii operatori si bonusuri fara depunere. Practic unii dintre operatori te recompenseaza pentru ca iti verifici contul, desi esti obligat si de lege sa faci acest lucru.

In concluzie, iti recomand sa iti verifici contul de jucator imediat dupa ce l-ai creat. In acest fel vei avea acces complet la platforma de jocuri (poti depune cat vrei, poti retrage oricand) si in plus poti sta linistit ca ai contul complet verificat si ca totul este in regula, putand astfel sa te bucuri de serviciile operatorilor.

Cum iti verifici contul de jucator?

Asa cum iti spuneam si mai sus, verificarea contului este un proces destul de similar la toti operatorii de jocuri de noroc online si este destul de simplu sa faci asta.

Operatorii iti vor solicita la un moment dat o serie de documente prin intermediul carora sa iti confirmi identitatea, metoda de plata utilizata la depunere si uneori adresa de domiciliu.

Bineinteles, nu trebuie neaparat sa astepti solicitarea din partea operatorului, iar daca vrei sa depui o suma mai mare de bani din prima atunci poti verifica contul imediat dupa ce l-ai creat.

Iata in lista de mai jos documentele care iti pot fi solicitate, precum si motivul pentru care trebuie sa le trimiti:

Copie dupa actul de identitate – prin furnizarea acesteia, operatorii se asigura ca esti o persoana majora si ca datele furnizate la inregistrare (nume, data nasterii, adresa etc.) sunt corecte

Dovada metodei de plata – inainte de a efectua o retragere ti se va cere sa demonstrezi ca metoda de plata utilizata la depunere iti apartine. Acest lucru este necesar deoarece poti efectua depuneri doar prin metode care sunt pe numele tau. De exemplu, daca ai depus cu cardul bancar iti va fi ceruta o poza cu cardul (acoperind unele detalii, ca de exemplu codul CVV, dar sa se vada numele tau, data de expirare si ultimele cifre ale cardului). Daca alimentezi prin Skrill atunci s-ar putea sa ai nevoie sa faci o captura de ecran a contului, in care sa se vada numele tau si alte detalii specificate

Dovada adresei – trebuie sa trimiti o copie a unei facturi de utilitati sau un extras bancar in care sa apara adresa ta de domiciliu. Totusi nu multi dintre operatori iti solicita asta, ci doar primele 2 documente amintite mai sus.

Ti-am prezentat asadar tot ce trebuie sa stii despre verificarea contului la operatorii de jocuri online si de ce este necesar sa faci acest lucru. Totul este extrem de simplu si ulterior vei avea un cont complet verificat prin care sa te bucuri de serviciile oferite.