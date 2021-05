Premierul Cîțu îi pune la punct pe contestatarii săi: „România va avea în continuare o bună creştere economică şi va spulbera estimările de la începutul anului!”

Prim-ministrul Florin Cîţu a salutat faptul că România înregistrează pentru a doua oară consecutiv cea mai mare creştere economică trimestrială din Uniunea Europeană, menţionând că acest lucru înseamnă mai multe locuri de muncă pentru români, dar şi atractivitate pentru investitorii străini.

„Ieri am avut confirmarea că ceea ce facem de un an şi ceva la guvernare – guvernare liberală şi anul acesta guvernarea coaliţiei – facem bine. România, pentru a doua oară consecutiv, are cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană, trimestrială; asta în timp ce în Uniunea Europeană sunt foarte multe ţări care au intrat iar în teritoriu negativ. Asta înseamnă pentru români mai multe locuri de muncă, înseamnă atractivitate pentru investitorii străini, înseamnă că avem o economie competitivă şi pregăteşte terenul pentru perioada următoare”, a precizat premierul, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

Florin Cîțu a apreciat că România va avea în continuare o bună creştere economică şi va „spulbera” estimările de la începutul anului, chiar dacă acestea au fost foarte favorabile.

„Felicitări tuturor românilor care au contribuit la creşterea economică, atât în 2020, dar şi în 2021, până acum. Sunt sigur că în continuare vom face mai bine şi vom spulbera estimările – chiar dacă unele dintre ele au fost foarte bune la începutul anului; acum, nu ştiu dacă o să ajungem la estimarea pe care a făcut-o Goldman Sachs, de 9% creştere economică pentru 2021, dar ceea ce am văzut până acum arată foarte bine”, a spus Cîţu.

Acesta a arătat că veniturile românilor cresc mai rapid decât inflaţia.

„Venitul net lunar a crescut în România cu 7,7% – cele mai recente informaţii. Deci, nu sunt îngheţate. Veniturile cresc şi vorbim de venitul net lunar: 7,7%. Asta înseamnă că după ce scoatem inflaţia, veniturile au crescut cu 7,7%, ceea ce înseamnă că veniturile cresc mult mai rapid decât inflaţia. Puterea de cumpărare creşte în România, nu scade”, a precizat Cîţu.