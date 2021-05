Au ieșit pe circuit cu mașini mai ”bătrâne” decât ei!

Pasionații de automobile istorice și-au dat întâlnire la Adâncata pentru o cursă inedită. S-au întrecut bolizi ”vechi” de peste 50 de ani, mașini refăcute de la zero, în care proprietarii au investit zeci de mii de euro.

Automobilele înscrise în competiție au fost celebre în epocă: Porsche 911 RS, BMW 2002, Ford Escort, Alfa Romeo Giulia Sprint, Volkswagen Golf Mk1, Alfa Romeo 75, Austin Mini, Lancia Fulvia HF, Citroen AX și Dacia 1300.

Adrian Dobre, cel care s-a și impus în prima cursă a sezonului, și-a făcut bolidul în service-ul propriu și a fost nevoit să renunțe la multe pentru a strânge banii necesari reconstrucției bijuteriei pe patru roți.

”Pasiunea pentru mașini am avut-o de mic, dețin un atelier de reparații auto și de câțiva ani am început să o construiesc. Mi-au trebuit 3 ani să o finalizez, am făcut sacrificii financiare pentru că acest sport este costisitor. Mai dețin 3 Golf-uri vechi, cea mai veche este din 1977, iar aceasta pe care am concurat este din 1978. Nu m-am gândit că voi concura pe o mașină cu trei ani mai bătrână decât mine” – Adrian Dobre, pilot de mașini istorice, câștigător al etapei de la Adâncata.

Și soții Tureanu au o poveste asemănător: își dedică timpul și banii pentru a restaura vehicule istorice.

”Am crescut cu pasiunea pentru mașini de mic copil. Acest Mini l-am făcut în câteva luni, am muncit non-stop la el și nu vreau să mă gândesc la bani, pentru că nu mai apuc să mă bucur de nimic. Mașina este din 1966, a scris istorie de-a lungul anilor. Am ieșit pe stradă când am făcut rodajul, oamenii se uită în trafic la noi, mai comentează, se amuză” – Andrei Tureanu, pilot de mașini istorice.

Pasiunea pentru astfel de mașini s-a extins în familia Tureanu și a fost preluată și de Maria, soția pilotului, a cărei meserie nu are nimic în comun cu automobilismul.

”Ce iubește el, iubesc și eu, deși sunt artist, pictor, am ajuns să-mi placă și viteza…Se împacă bine arta cu sportul” – Maria Tureanu, soția și copilotul lui Andrei Tureanu.

Mai sunt de disputat patru curse

Până acum s-au scurs două etape din sezon (Motor Park România – Adâncata și Academia Titi Aur), urmând să mai aibă loc până în luna octombrie alte patru curse, după următorul program:

19/06/2021 ETAPA 3 – TRANSILVANIA MOTOR RING

10/07/2021 ETAPA 4 – MOTOR PARK ROMÂNIA

11/09/2021 ETAPA 5 – MOTOR PARK ROMÂNIA

23/10/2021 ETAPA 6 – ACADEMIA TITI AUR.

Campionatul Național pentru Vehicule Istorice de competiție are loc cu ajutorul partenerilor Foerch România, Motul România, Oldtimer Studio, Toyota România și publicația Racing Wheels. Campionatul este dedicat membrilor Retromobil Club România și se desfășoară sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.