Premierul Cîțu îi pune la punct pe liderii PSD: „Proiectele din PNRR trebuie finalizate până în 2026, altfel pierdem banii!”

Premierul Florin Cîţu prezintă miercuri, în Parlament, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), într-o şedinţă a plenului reunit la ora 13, iar ulterior parlamentarii trebuie să voteze ratificarea Deciziei EURATOM, pentru a permite accesul la banii europeni.

Florin Cîţu şi-a început prezentarea printr-un apel la opoziţie, despre care spune că forţează tema anumitor proiecte neincluse în PNRR. Premierul a explicat că toate proiectele incluse în PNRR trebuie finalizate până în anul 2026, altfel se pierde finanţarea, şi de aceea nu toate au putut fi trecute în acest plan.

„Inainte de a intra in PNRR, vreau sa fac o declaratie publica, pentru ca am tot fost acuzat ca nu vreau sa-l prezint in Parlament. Astazi sunt aici, cand am fost invitat procedural. Consider ca le vorbesc in primul rand romanilor si eu tin foarte mult la transparenta.

Ce inseamna PNRR, pentru ca am vazut foarte multe interpretari eronate. Este un program aparut intr-o perioada cand toata lumea trecea prin cea mai mare criza din ultimii 100 de ani. Aceasta pandemie s-a transformat intr-o criza economica ce inca mai afecteaza unele tari, astfel ca UE a venit cu acest plan de investitii. Acest plan are si o parte de reforma, pe care fiecare guvern si-o asuma transparent. Aceste doua planuri, investitii si reforma, sunt legate, nu poti face una fara alta. La nivel european a fost aprobat in aceasta forma, pe care o vom implementa si in Romania. Un lucru important, toate investitiile din acest plan trebuie finalizate pana in 2026.

Trebuie sa fim foarte atenti la ce proiecte introducem, pentru ca daca nu sunt finalizate, pierdem banii. De aceea as ruga opozitia sa nu mai intrebe de ce un plan sau altul nu au fost incluse, pentru ca stiti foarte bine cum functioneaza acest plan. Deci acele proiecte care nu au intrat in PNRR vor fi incluse in alte planuri de investitii.

A doua parte importantă: componenta verde și digitalizare. Sunt două lucruri de care România are nevoie foarte mult. Aici avem și niste procente foarte clare: 37% pentru economia verde și 20% pentru digitalizare. Bineînțeles reforme. Le facem, nu pentru că ne cere cineva, ci pentru că România are nevoie de dezvoltare.

Investițiile vor aduce bunăstare tuturor cetățenilor. Acest Plan este un plan care garantează că vom avea o guvernare pe principii liberale cel puțin 8 ani de acum încolo. Vor fi investiții care se vor vedea în buzunarele tuturor românilor.

România prin acest program atrage 29,2 miliarde de euro în cinci ani de zile, rolul meu a fost de a-i asigura pe partenerii noștri că România își va menține cursul asumat. România va continua să corecteze greșelile din trecut.

Aceste reforme le garantează partenerilor că România e pe drumul cel bun. Mai mult, acest plan sau reformă nu înseamnă reducerea veniturilor, pensiilor și alte scenarii apocaliptice. Reformă înseamnă un mod de a folosi acesti bani eficient.

Pe mine mă interesează toți românii. Prin acest program vom garanta că investițiile vor merge în toate zonele din România. România are nevoie de toți investitorii, vom putea implementa acest PNRR cu companii, în special românești. Vom lua întreaga sumă.

Acest program e garanția pe care o dau românilor că vom reduce decalajele. În această guvernare vom trece Carpații cu autostradă.

Vom face spitale noi în acești ani. Dragi români, doar prin investiții și reforme putem reduce sărăcia. De aceea PNRR e important, investim și facem reforme. Vă spun un secret este nevoie de toată clasa politică pentru că este programul românilor”, a spus Florin Cîţu.

Premierul a mai spus, în Parlament, că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) garantează o guvernare pe principii liberale cel puţin opt ani de acum încolo, deoarece va aduce investiţii care vor genera o viaţă mai bună pentru români.

„Acest program, acest plan de redresare şi rezilienţă este un plan care garantează, din punctul meu de vedere şi al guvernului pe care îl conduc, că vom avea o guvernare pe principii liberale cel puţin opt ani de zile de acum încolo. Vor fi investiţii care se vor vedea în buzunarele tuturor românilor şi românii vor aprecia acest lucru”, a precizat el în şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor, în care prezintă PNRR.

Premierul a menţionat că prin vizita sa la Bruxelles a dorit să îi asigure pe partenerii europeni de faptul că România îşi va menţine cursul asumat în ce priveşte strategia fiscal bugetară şi că „va elimina risipa” banului public.

„A fost o discuţie în spaţiul public referitoare la a doua mea vizită la Bruxelles – de ce am fost acolo? România, prin acest program, atrage 29,2 miliarde de euro în patru ani de zile pentru investiţii – un efort pentru orice ţară din lume, într-o perioadă aşa de scurtă, pentru a nu destabiliza situaţia economică. Rolul meu a fost acela de a-i asigura pe partenerii noştri, cei care au pus la cap acest plan şi care au făcut design-ul acestui plan, că România îşi va menţine cursul pe care şi l-a asumat în ce priveşte strategia fiscal bugetară în perioada următoare. România va continua să corecteze greşelile din trecut şi va elimina risipa banului public, va reforma companiile de stat, ca să nu mai fie găuri negre, şi vom face o corelaţie între performanţă şi venit în sectorul public”, a mai precizat el.

Cîţu a adăugat că reformele pe care le-a prezentat la Comisia Europeană le garantează partenerilor internaţionali că „România este pe drumul cel bun”.

Premierul a subliniat că PNRR nu înseamnă o reducere a veniturilor şi a pensiilor sau „alte scenarii apocaliptice”, ci implică o administrare eficientă a banilor puşi la dispoziţie.

„Înseamnă că putem garanta să plătim şi pensii şi salarii mai mari, până în 2030, fără să destabilizăm situaţia financiară a României. Asta înseamnă reformă: să faci cu aceiaşi bani mai mult, înseamnă un randament mai mare şi asta vom face şi prin PNRR, şi prin ceilalţi bani din buget, şi prin fonduri europene”, a susţinut el.

Un alt obiectiv al PNRR, potrivit acestuia, este ca toate zonele ţării să beneficieze de investiţii.