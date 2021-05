Victor Ponta desființează coaliția de guvernare și guvernul Cîțu

Fostul premier Victor Ponta a reacţionat după ce Comisia Europeană a luat decizia de a înființa Extreme Light Infrastructure (ELI), un consorțiu european pentru infrastructura de cercetare (ERIC), doar cu Cehia și Ungaria, fără România.

Victor Ponta reacţionează la pierderea definitivă de către România a statutului de membru fondator al Extreme Light Infrastructure Delivery Consortium / European Research Infrastructure Consortium (Laserul de la Măgurele), deşi a fost prima ţară care a demarat proiectul.

„Romania 2021 – si fara Proiectul ELI si cu banii luati! Intr-adevar “lucru bine facut”.

In 2013 , dupa o munca de peste un an alaturi de toata Echipa “Ponta” am obtinut pentru Romania ( la Magurele) cel mai mare proiect de cercetare finantat din bani europeni – ELI (300 de milioane de Euro fonduri nerambursabile)!

In 14 Iunie 2013, alaturi de Comisarul European J Hahn si de Ministrii Pricopie si Costoiu am asistat la demararea lucrarilor – Romania intra pe harta mondiala a Cercetarii !

Dupa care “s-a decis” ca #PuieMonta ! Sa vina Ciolos …. Si cei “frumosi si liberi” ! Sa fim siguri ca nu mai le luam noi banii si proiectele europenilor !

Atat s-au priceput toti cei veniti dupa – incat nici macar nu ne-au primit ca tara ca membru fondator al ELI!

Acum trebuie sa dam inapoi si banii primiti – iar ELI nu functioneaza !

“Ponta Demisia” !!!”, scrie Victor Ponta pe Facebook.

Cel mai mare proiect de cercetare din lume, laserul de la Măgurele, a ajuns în impas. De vină ar fi conflictul dintre partea română şi un consorțiu european, care urma să construiască o parte din componente. Pentru că au fost depășite anumite termene, iar în ultimii trei ani responsabilii au ignorat scrisorile oficiale de la Bruxelles care îndemnau la împăcare, România riscă să returneze 300 de milioane de euro primiți de la Uniunea Europeană pentru acest proiect.