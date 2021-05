Premierul Citu nu mai accepta compromisuri: Banii din PNRR care vor fi alocaţi autorităţilor locale se duc pe proiecte, nu pe criterii politice!

Banii din PNRR care vor fi alocaţi autorităţilor locale se duc pe proiecte, nu pe criterii politice, a declarat premierul Florin Cîţu.

„Opoziţia nu are niciun argument. Discuţiile pe care le-am avut cu opoziţia, în premieră, eu nu am văzut PSD, vreodată, să ne arate vreun proiect făcut înainte de a-l publica. Am discutat despre PNRR, proiectele de acolo sau banii din PNRR se duc către toate autorităţile locale, se duc pe proiecte, nu se duc pe criterii politice, sunt pe proiecte”, a declarat Florin Cîţu, duminică, la finalul Consiliului Naţional al PNL.

Florin Citu a răspuns astfel întrebat despre faptul că în cadrul discursului său a transmis un mesaj către aleşii locali legat de fondurile pe care aceştia le-ar putea primi, având în vedere că anterior a fost criticat pentru această abordare, cel puţin de către opoziţie, pentru că s-ar folosi astfel de funcţia publică în lupta internă de partid pentru a da bani aleşilor PNL.