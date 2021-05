Rares Bogdan ii da replica lui Ludovic Orban: „Nu am tradat pe nimeni. PNL are nevoie de o reimprospatare!”

Ludovic Orban a declarat că se aştepta să fie trădat de Rareş Bogdan după ce prim-vicepreşedintele PNL a apărut în poza de grup de la anunţul candidaturii lui Florin Cîţu. Europarlamentarul nu a rămas dator.

Rareş Bogdan îl atacă iarăşi pe Ludovic Orban, după ce şi-a anunţat oficial suţinerea pentru premierul Florin Cîţu la conducerea PNL. „Eu nu am trădat pe nimeni. Eu am venit în PNL. Nu am venit pentru un om sau adus de un om. Eu am venit în PNL și cred că PNL are nevoie de o reîmprospătare, deci nu cred că este corect să se spună că am trădat pe cineva.

Nu am trădat pe nimeni, am rămas liberal și voi rămâne liberal. Oricum, se va încheia acest periplu de patru luni de zile de bătălie internă, pe care eu sper foarte sincer să se desfășoare cu armele corecte, fără atacuri la persoane. Avem responsabilitatea guvernării, în primul rând. Nu ne putem juca cu România, bătălia electorală pe care o avem de dus este abia peste trei ani de zile. Nu știu ce a vrut să spună domnul Ludovic Orban. Îi mulțumesc pentru cuvinte. Nu a făcut decât să recunoască o chestiune vizibilă, atunci când eu am venit în PNL și m-am implicat, am energizat partidul, aducând patru-cinci, nu știu câte procente, cu siguranță un procent am adus. Și lucrul acesta s-a văzut”, a declarat Rareș Bogdan la Antena 3.

Reacţia europarlamentarului a venit după ce președintele PNL a fost întrebat duminică dacă simte că a fost trădat de Rareș Bogdan. Amintim că Orban l-a susținut pe fostul jurnalist pentru alegerile europarlamentare. Între timp, frământările interne ale PNL l-au convins pe Rareş Bogdan că soluţia corectă pentru viitorul formaţiunii este Florin Cîțu, care și-a anunțat candidatura la șefia PNL spunând că este nevoie de un suflu nou.