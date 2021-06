Soft HR și soft salarii – instrumente software pentru departamentele HR

În ultimii ani, tehnologia a revoluționat departamentele de HR, iar inovațile în domeniu continuă să transforme modul de desfășurare al acestora. Două soluții care au reinventat munca specialiștilor HR sunt: software HR și soft salarii. Cele două soluții specializate, simplifică munca departamentelor HR, eficientizând fiecare activitate în parte. Astfel, nu este de mirare că, în ultima perioadă, tot mai multe companii, indiferent de domeniul de activitate sau de numărul de angajați, au apelat la ajutorul acestora.

În articolul de astăzi îți vom povesti mai multe despre soluțiile software care au determinat schimbări majore în departamentele de resurse umane: software HR și soft salarii.

Soft HR – soluția software care îmbunătățește munca specialiștilor HR

Soluțiile tehnologice precum software HR sau soft salarii au un scop bine stabilit. Mai exact, acela de a eficientiza procesele din departamentele HR și a reduce activitățile manuale, de rutină.

Un soft HR nu doar că ușurează, ci chiar îmbunătățește munca specialiștilor din HR prin: automatizarea proceselor de rutină, minimizarea erorilor umane și chiar prin crearea de raporate detaliate care să ajute specialiștii pentru viitoare strategii de dezvoltare.

Dacă ar fi să ne rezumăm la câteva idei de bază, un software pentru resurse umane crește performanța angajaților, datorită faptului că activități precum: pontarea manuală, introducerea manuală a informațiilor, crearea de rapoarte și prelucrarea datelor, sunt automatizate. Astfel, specialiștii din HR vor economisi timpul pe care în trecut îl acordau acestor responsabilități. Mai mult, un software HR, în special corelat și cu un soft salarii reduce riscurile de neconformitate, cât și erorile umane.

Astfel, prin folosirea unei soluții digitale, te asiguri că toate informațiile sunt corecte și exacte.

Soft salarii – minimizează erorile de calcul

Deși soluțiile salariale sunt prezente pe piața românească de o mai mare perioadă decât un software HR, acestea continuă să se dezvolte constant, pentru a rămâne în concordanță cu nevoile companiilor.

O soluție payroll, te ajută să îți optimizezi procesele din departamentele financiar-contabile și te ajută să reduci procesele manuale complexe, care îi pot epuiza pe specialiștii de salarizare.

Un soft salarii te ajută în activități precum: calculul salarial, gestionarea reținerilor salariale, crearea și generarea de rapoarte de interes pentru companie, dar și pentru instituțiile statului. Totodată, un soft salarii este util și pentru generarea fișelor de pontaj ale angajaților, cât și pentru distribuirea fluturașilor de salariu în mod electronic.

Alege soluțiile UCMS by AROBS

Alege să îți eficientizezi și tu procesele manuale prin implementarea unui software HR și a unui soft salarii performant. UCMS by AROBS, una dintre cele mai inovatoare companii românești de pe piața soluțiilor de HR și payroll deține două soluții software pentru resurse umane și salarizare cu 25 de ani de experiență pe piață. În plus, soluțiile lor sunt potrivite pentru orice industrie, datorită faptului că sunt ușor configurabile. Ia legătura cu specialiștii UCMS by AROBS pe adresa de e-mail: office@ucms.ro sau la numărul de telefon: 0720 534 424 și află toate detaliile despre soluțiile lor. Eficientizează-ți costurile și sporește productivitatea angajaților cu ajutorul tehnologiei!

Sursă foto: Envato Elements.