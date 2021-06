Cele mai faimoase francize care au devenit sloturi online

Când spunem francize ne referim la acele show-uri sau filme care au devenit extrem de celebre odată cu majorarea numărului audienței de urmăritori care apreciază un show de calitate. Foarte frecvent, dezvoltatorii de jocuri de noroc și cazinourile în general folosesc aceste titluri de francize pentru a crea sloturi care să aibă succes. Dacă dezvoltatorul folosește numele francizei, atunci știm că slotul va fi de calitate.

Așadar, îți place să îți vezi personajele preferate pe ecranul unde ești obișnuit să rotești tamburii sloturilor? Dacă da, atunci tocmai te-ai ales cu un articol unde vorbim despre 5 astfel de sloturi.

Baywatch

Baywatch este cu siguranță unul dintre sloturile pe care ți-ai dori să le joci cu rotiri gratuite fără depunere. Acțiunea din Baywatch are loc de obicei în cadre destul de călduroase, iar show-ul a fost recunoscut pentru trupurile atrăgătoare și costumele de baie care sunt afișate pe ecran. Indiferent de ce anume ți-a plăcut la acest show, succesul a fost imens. Episoadele au rulat timp de 10 ani începând din anul 1989 și până în 1999. După ce a fost anulat în 2001, un producător a decis că trebuie să aducă la viață seria și a creat o variantă în 2017.

Varianta mai nouă a seriei nu s-a bucurat de același succes, dar cel puțin avem un slot acum care ne amintește de momentele nostalgice de acum mai bine de 20 de ani când seria era în apogeul succesului. Slotul Baywatch a fost dezvoltat de către echipa de IGT, este un slot standard de 5 tamburi cu 15 linii de plată și care poate avea un jackpot de până la 250x.

Ghostbusters

Cu toții cunoaștem emisiunea celor de la Ghostbusters unde privitorii erau încurajați să nu aștepte foarte mult să caute ajutor dacă cumva au sesizat diferențe mari între valorile paranormalului. Astfel ajungem să ne bucurăm de un show unde o echipă întreagă de investigatori care se pricep să recunoască semnele prezențelor paranormale pornesc în fel și fel de aventuri de investigație pentru a rezolva mituri.

Această emisiune a avut un succes atât de mare încât după modelul GhostBusters au apărut benzi desenate, cărți, haine personalizate și chiar jocuri video. Dacă vorbim despre slot, pe tamburii din ecranul de joc vom putea vedea atât personajele principale din serie, dar și câteva trimiteri la cele mai importante evenimente de atunci. Cine l-a dezvoltat? Tot cei de la IGT.

Jumanji

Înainte de replicile moderne ale filmului, Jumanji era de foarte mult timp cunoscut ca fiind un film de succes. Poate că numele era puțin diferit, dar acțiunea pornea de la același principiu. Este destul de simplu de înțeles, iar principiul din acest slot nu este foarte greu de prins. O echipă de oameni reușesc să ajungă în lumea unui joc video printr-un portal.

Slotul este creat de către echipa de NetEnt în anul 2018. A pus la dispoziția jucătorilor un ecran de joc cu 5 tamburi care poate dezvolta până la 36 de linii de plată unde jucătorii au și acces la o colecție foarte mare de jocuri bonus și speciale. Slotul este foarte atractiv și chiar dacă nu ai văzut filmul înainte, dar cei care sunt și fani seriei, vor fi foarte plăcut impresionați.

Monopoly

Cum este mai bine să petreci serile în familie sau cu prietenii? Stând în liniște și separați sau să vă strângeți toți în jurul unei table de boardgame și să încingeți un joc de Monopoly? Este incredibil cum un astfel de joc poate crea atât de multă agitație în jurul său și poate face vânzări atât de mari la nivel global. Mai interesant este că acum jocul încă se cumpără, este mai apreciat decât niciodată și încă este prezent la evenimente și întâlniri de pasionați și geeks.

Nici măcar nu există un singur slot cu tematică din Monopoly ci sunt foarte multe. Au foarte multe denumiri și de cele mai multe ori oferă și o experiență plăcută. Merită încercate.

Slingo

Slingo nu este tocmai o franciză de film, dar a fost inclus pe lista noastră deoarece considerăm că orice lucru de succes și care aduce valoare în plus comunităților de jucători este demn de menționat. Acum, Slingo pare a fi o combinație dintre un joc de Bingo și sloturi, dar care după ce a fost pus sub umbrela proactivă a celor mai buni dezvoltatori de jocuri din industrie, am fost martori unui lucru impresionant.

Avem Slingo Starburst sau Slingo Fluffy Favourites și multe alte jocuri unde distracția este pusă pe primul loc.

Concluzie

Aproape că totul poate deveni un slot online dacă știi ce elemente să scoți în evidență și dacă îți dai seama că oamenii au nevoie de acel slot în industrie. Sunt filmele o sursă bună de inspirație? Da, sunt. Ce putem vedea în viitorul apropiat? Poate că vom vedea sloturi cu tematică de pandemie sau siguranță medicală. Cine știe?