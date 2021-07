Primarul Clotilde Armand anunță o ședință importantă a Consiliului Local Sector 1: Mai mulți bani pentru școli și spitale!

– finanțăm proiectul “Mavrogheni” destinat construirii unui centru de recuperare a persoanelor cu Sindrom Down și Autism;

În plus, este alocată suma de 1,2 milioane lei pentru Sistemul de antiefracție pentru unitățile de învățământ din raza Sectorului 1 al Municipiului București.

Finanțăm proiectul “Mavrogheni” – Un alt proiect de hotărâre care va intra în dezbatere în ședința de mâine îl constituie aprobarea Protocolului pentru finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, și Parohia ”Izvorul Tămăduirii” – Mavrogheni. Potrivit acestui proiect de hotărâre, se propune finanțarea din bugetul local a cheltuielilor de investiții necesare construirii unui centru de recuperare a persoanelor cu Sindrom Down și Autism. De asemenea, odată cu aceste lucrări de investiții, vor fi reconfigurate și amenajate lumânărarul și agheasmatarul. Suma propusă a fi alocată în acest an pentru finanțarea lucrărilor de investiții este de 3.621.000 lei. Acest centru va oferi servicii psihologice, psihiatrice, terapeutice, medicale, educaționale și recuperatorii integrate și aparținătorilor copiilor cu Sindrom Down și Autism.