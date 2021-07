Nestlé prezintă primul VeggieChef din România

Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, a lansat o provocare Chefilor din România, în cadrul competiției VeggieChef. Cu această ocazie, a fost desemnat primul Chef care gătește după VeggiePorția, o metodă nutrițională pentru mese echilibrate pe bază de alimente de origine vegetală, prin care Nestlé încurajează consumul acestor produse în cadrul unei diete sănătoase.

„Alături de trei Chefi cunoscuți publicului larg pentru activitatea lor, ne-am propus să arătăm oamenilor cât de ușor poate fi să gătești preparate delicioase pe bază de plante. Aceștia au demonstrat în doar câteva minute că într-un astfel de meniu poți păstra forma, culoarea, savoarea, consistența, texturile și aromele îmbietoare prin imaginație și curaj în farfurie, pentru un stil de viață cât mai sănătos, iar produsele Garden Gourmet folosite ne-au permis să îmbinăm frumos ce e bun pentru noi cu ce e bun pentru planetă. Prin acest demers încercăm să oferim oamenilor opțiuni echilibrate și gustoase, încurajând creșterea consumului de alimente de origine vegetală în meniul de zi cu zi”, declară Ovidiu Tunaru, Business Executive Officer Nestlé Proffesional South East Market.

În căutarea primului VeggieChef, pe 15 iulie, la competiție au participat trei bucătari cunoscuți – Chef Cristian Șerb, Chef Bogdan Vandici și Chef Cristian Voicu – care au gătit doar cu ingrediente pe bază de plante și produse Garden Gourmet de la Nestlé, prezentate în avanpremieră. Ei au fost atent observați și notați de către un juriu format din persoane de referință pentru zona gastronomiei: Chef Ștefan Popescu, Dr. Laura Davidescu, nutriționist, și Ștefan Oprea, Președinte Institut Culinaire Disciples Escoffier România.

„Nu degeaba se spune că sănătatea pornește din farfurie și este datoria noastră, a tuturor bucătarilor, să nu ne rezumă doar la gustul și aspectul unei farfurii, dar și la conținutul nutrițional echilibrat al acesteia, adăugând un aport cât mai mare de alimente vegetale”, spune Chef Ștefan Popescu, membru al juriului VeggieChef.

„Preparatele pe bază de proteine vegetale sunt preferatele mele în bucătărie, pentru că sunt versatile, extraordinar de colorate, jucăușe, exact ce-mi face plăcere și îmi dă voie să mă exprim în stilul și în vibe-ul pe care mi-l doresc în preparatele mele. VeggieChef, prima ediție din România, mi-a oferit un super feeling, cu energie pozitivă, oameni frumoși, adunați pentru un scop comun, pentru educația gastro-alimentară, pentru emanciparea gusturilor și texturilor și pentru diversificarea alimentației. Produsele Garden Gourmet, folosite la concurs, sunt deosebit de gustoase, cu textura apropiată de carne, pentru că sunt substitute ale cărnii tradiționale. M-am simțit extraordinar alături de toată echipa, de colegii mei de banc, nu vreau să le spun concurenți, pentru că ne-am despărțit cu drag și am reușit să legăm niște prietenii care să țină ani de zile. Mă bucur nespus pentru câștigarea primului titlu de VeggieChef din România, energia pe care o simt este ca un tsunami care curăță tot negativismul din ultima vreme și mă simt împlinit. Mulțumesc organizatorilor pentru că am avut oportunitatea de a demonstra că și în România putem să facem lucruri interesante și delicioase”, spune Chef Bogdan Vandici, câștigătorul VeggieChef.

Pentru exemplificarea acestor inițiative educaționale pentru promovarea unui stil de viață mai sănătos cei trei Chefi au folosit gama Nestlé iconică de produse vegetale, sub brandul Garden Gourmet. Gama Garden Gourmet cuprinde o varietate de produse care conțin 100% proteine vegetale și oferă o opțiune gustoasă celor care doresc să includă mai multe produse pe bază de plante în alimentația lor, dar fără a face compromisuri în privința gustului și texturii. Sub dizivia Nestlé Professional, Nestlé a lansat deja în sectorul out-of-home din România Garden Gourmet Sensational Burger, un produs vegetal bogat în proteine, având un conținut de 16.3 g de proteine și 4.4 g de fibre per porție. Gama de produse Garden Gourmet va fi extinsă în 2021, conform cu angajamentul Nestlé de a oferi opțiuni alimentare mai sănătoase și mai sustenabile, brandul Garden Gourmet urmând să aibă o amprentă de carbon neutră până în 2022.

Alimentația este un element fundamental pentru un stil de viață echilibrat, ceea ce contribuie semnificativ la calitatea vieții, odată ce este identificată o variantă flexibilă, potrivită programului fiecărui om. Factori precum sănătatea sau dorința de a trăi cât mai sustenabil au un efect pozitiv asupra modului în care se fac alegerile privind meniul zilei. Statisticile arată că 22,9% dintre europeni au adoptat un stil de alimentație flexitarian[1]. Interesul pentru stilurile de alimentație bazate mai mult pe vegetale a crescut semnificativ în ultimii 5 ani în aproape toate țările europene, iar în Romania căutările online au crescut cu aproape 48%[2].

Persoanele care vor să își adapteze meniul de zi cu zi și aleg să consume mai multe alimente de origine vegetală pot opta pentru stilul alimentar flexitarian. Astfel, macronutrienții și un număr cât mai mare de

micronutrienți sunt asigurați prin consumul de vegetale, independent de regimul de viață pe care îl adoptă în mod normal. Pentru a le veni în ajutor, Nestlé a propus o metodă nutrițională sub forma unei farfurii, pentru a-i ajuta pe cei care doresc să includă mai multe vegetale în alimentația lor și, în special, să crească aportul de proteine vegetale.

VeggiePorția

VeggiePorția poate fi descărcată de pe siteul www.nestle.ro/veggieportia și reprezintă un ghid de cantitate, inspirație și diversitate. Farfuria arată proporțiile optime și combinațiile potrivite între diferite grupe de alimente pe bază de plante, astfel încât mesele vegetale să fie bine echilibrate și să furnizeze proteinele necesare. Farfuria este împărțită în trei segmente: 50% legume, 25% proteine vegetale din leguminoase, nuci și semințe, 25% produse din cereale integrale și cartofi.

Descoperă și alte inițiative Nestlé în domeniul alimentației pe www.nestle.ro/nutritie/

Despre Nestlé

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. În România, aceste eforturi se concretizează prin parteneriatele cu mișcarea națională „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, dezvoltată de Fundația PRAIS și programul „Traista cu sănătate”, inițiat de Prof. dr. Veronica Mocanu prin Fundația Tradiții Sănătoase.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Sustenabilitate

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.