Raiffeisen Bank și RWA Raiffeisen Agro Romania își unesc forțele

Raiffeisen Bank, alaturi de partenerul sau RWA Raiffeisen Agro Romania, ofera fermierilor romani consultanta si solutii de finantare specifice investitiilor agricole, precum investitii in sisteme de irigatii, la costuri de finantare reduse la jumatate fata de oferta standard a bancii, prin surse atrase de la Fondul European de Investitii*.

“Ne dorim sa fim un partener pentru fermierii romani si sa-i sprijinim in primul rand prin finantarea sistemelor de irigatii, domeniu unde exista o nevoie din ce mai mare de la an la an, din cauza schimbarilor climatice. In acelasi timp, ne propunem sa avem in portofoliul nostru clienti care si-au facut un scop din a practica o agricultura sustenabila si ecologica.” a declarat Raluca Nicolescu, Director Executiv IMM, Raiffeisen Bank.

Intrucat agricultura sustenabila are un potential imens si insuficient valorificat, cu doar 3% suprafata ecologica in exploatare in Romania, acest parteneriat isi propune sa reduca barierele fermierilor in ceea ce priveste accesul la finantare si la programe menite sa faciliteze conversia de la agricultura conventionala la cea organica. In scurt timp, pionerii agriculturii sustenabile vor gasi in oferta Raiffeisen Bank un produs dedicat nevoilor lor, cu o dobanda redusa, cresterea sumei finantate pe hectar si perioada de rambursare extinsa.

“Acest parteneriat are ca scop sustinerea agriculturii romanesti pentru a deveni mai eficienta, dar si sustenabila, ecologica. Cand am luat aceasta decizie, ne-am gandit si la unul dintre principiile agriculturii: prin asociere, devii mai puternic. Noi, la RWA Raiffeisen Agro Romania, avem o experienta de peste 100 de ani, valoroasa pentru fermieri, iar Raiffeisen Bank vine cu expertiza sa in solutii de finantare. Este, fara indoiala, un parteneriat benefic pentru toate partile implicate” a declarat Bogdan Radu, CEO RWA Raiffeisen Agro Romania.

*Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Raiffeisen Bank Romania are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din România si peste 2,2 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.600 de angajati, aproximativ 300 de agentii in toata tara, 700 de ATM-uri, 400 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de peste 24.500 de POS-uri (www.raiffeisen.ro).

RWA Raiffeisen Agro România este filiala a RWA Raiffeisen Ware Austria, grup international cu o experienta de peste 100 ani in sustinerea fermierilor in Austria si, ulterior, in Europa Centrala si de Est. RWA Raiffeisen Agro România si-a inceput activitatea in tara noastra in anul 2015, prin dezvoltarea a doua segmente de activitate: tradingul cu cereale si oleaginoase si comercializarea de input-uri pentru agricultura (www.raiffeisen-agro.ro).