Premierul Cîțu dă lovitura de grație USR PLUS. Ministrul Justiției, Stelian Ion, a fost remaniat!

Florin Cîţu îl remaniează pe ministrul Justiţiei, Stelian Ion. Anunţul a fost făcut miercuri seară. Lucian Bode a fost propus interimar în funcţia ministerului.

„Am semnat cererea de revocare din funcție a ministrului Justiției, Stelian Ion. Nu permit nimănui să șantajeze poporul român. I-am informat pe liderii coaliției despre revocarea lui Stelian Ion

Am trimis președintelui României documentul cu revocarea ministrului Stelian Ion. Îmi doresc ca partenerii noștri de la USR PLUS să nu aleagă ieșirea de la guvernare.Vă asigur că această guvernare continuă”, a declarat Florin Cîţu.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a trimis proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului Anghel Saligny la Ministerul Justiţiei, în original, în data de 25 august, potrivit unui document obţinut de News.ro. Conform legii, Ministerul Justiţiei avea la dispoziţie 4 zile lucrătoare să avizeze proiectul. Ministrul Justiţiei Stelian Ion a declarat că a primit la înceăutul procedurii doar o copie a proiectului, nu originalul. Ministerul Justiţiei a transmis, miercuri, că ”nu au fost parcurşi toţi paşii legali prevăzuţi de HG 561/2009 privind elaborarea şi avizarea actelor normative”, în legătură cu PNDL 3.

”Vă reatransmitem alăturat, în original, proiectul de Ordonanţă a de Urgenţă a Guvernului pentru aprobarea Programului Naţional d eInvestiţii ”Anghel Saligny”, în vederea reavizării cu celeritate”, se arată în adresa transmisă de Ministerul Dezvoltării Ministerului Justiţiei, în data de 25 august.

Ministrul Justiţiei Stelian Ion a declarat miercuri că nici până la această oră nu a venit la MJ originalul proiectului de lege, deci nu avea cum să fie dat acest aviz.

Stelian Ion a susţinut că proiectele ajung la MJ după ce au depus avizele toate ministerele.

“Termenul de avizare pentru Ministerul Finantelor Publice, Departamentul pentru Afaceri Europene si Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetăţenesti este de 4 zile lucratoare de la înregistrarea acestuia la structura unică prevazuta la art. 18 alin. (1) (n.r. structură constituită la nivelul autoritîţii publice pentru urmărirea procesului de avizare). Termenul se calculează pe zile libere, neintrând în calcul ziua când incepe şi nici cea în care expiră”, prevede articolul 20 din Regulamentul privind procedurile la nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptarii/aprobării, adoptată în mandatul lui Emil Boc.

Şedinţa de Guvern a fost supendată temporar miercuri după ce premierul Florin Cîţu a încercat să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul Anghel Saligny dedicat comunităţilor locale, respectiv primăriilor, ceea ce a provocat nemulţumirea USR PLUS. Premierul Florin Cîţu a afirmat că proiectul legat de programul Anghel Saligny va trece şi nu au fost discuţii în şedinţa Executivului în care Dan Barna să fi ameninţat cu ieşirea USR PLUS de la guvernare. Liderii USR PLUS acuză PNL şi în special pe premierul Florin Cîţu de încălcarea protocolului de funcţionare a coaliţiei, care prevede că agenda guvernului şi procesul de prioritizare al actelor normative vor fi decise de prim-ministru împreună cu vicepremierii, a precizat surse din conducerea USR PLUS.