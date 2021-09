Premierul Cîțu, despre cele două dosare penale DNA: „Mizerabil și revoltător să asociezi persoana mea”

Florin Cîțu a criticat încercările de asociere cu două dosare instrumentate de DNA, cel privind achiziția de vaccinuri și cel legat de fosta sa consilieră Mioara Costin.

Premierul Cîțu a spus că urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă, iar încercarea de a lega numele său de aceste anchete este „mizerabilă”. Premierul remarcă o „coincidență” în privința acestor atacuri, nefiind clar dacă se referă doar la adversarii săi politici sau și la DNA, instituție care a confirmat public exista anchetei referitoare la vaccinuri.

„Sunt in rem. Ceea ce arată că justiția funcționează. Oamenii aceia, când primesc o informație care este pe formă corectă, încep cercetarea. Dar este pe faptă, nu pe persoană. Ceea ce mi se pare mie mizerabil și revoltător este să asociezi persoana mea cu aceste procese în acest moment, pentru că este vorba doar despre faptă și nu au nicio legătură cu persoane. Eu nu am nicio informație despre aceste dosare, nu am fost informat, nu am nicio treabă, dar trebuie să remarc și coincidența aparției acestor informații cu câteva zile înainte de Congresul PNL. Înțeleg frustrarea unora, înțeleg că se țin de funcții, înțeleg toate aceste lucruri. Eu mă voi concentra în continuare pe actul de guvernare, pentru că vedem că avem multe lucruri de făcut. Voi continua să îmi fac treaba la guvern, ignorând atacurile politice de orice fel”, a declarat Cîțu.

Comunitatea Declic a anunţat astăzi că procurorii DNA au început urmărirea penală in rem în urma denunţului depus pe numele premierului Florin Cîţu şi al fostei consiliere de stat Mioara Costin, la sfârşitul lunii iunie, pe fondul scandalului legat de documentul de partid trimis de la Guvern.

