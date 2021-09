Sezonul estival a fost pentru litoralul românesc comparabil cu cel din 2019

Potrivit consultanților ”Paradis Vacanțe de Vis”, cel mai important touroperator dedicat litoralului românesc, sezonul 2021 a fost comparabil cu sezonul 2019, care a fost, la rândul lui, cel mai bun sezon de litoral, atât din punctul de vedere al numărului de turiști, cât și al încasărilor.

Vânzările înregistrate de către ”Paradis Vacanțe de Vis” au fost similare anului 2019 dar mai mari cu 53% față de anul 2020, numărul total de turiști ajunși pe litoral prin touroperatorul constănțean fiind, în acest an, de peste 150.000.

”Am constatat o creștere evidentă a stațiunilor din sudul litoralului și a cererii pentru acestea datorită investițiilor masive din ultimii 5-6 ani. De asemenea, am înregistrat o mică reducere a numărului de turiști în Mamaia. Principalele explicații ale acestei reduceri sunt impactul negativ al dării în folosință târzii a plajelor lărgite, migrarea unui număr semnificativ de turiști din Mamaia către sudul litoralului precum și în zona Mamaia Nord – Năvodari. Sezonul estival a fost foarte bun, ceea ce confirmă că litoralul românesc rămâne destinația numărul 1 a turiștilor români, din toate punctele de vedere”, subliniază Aurelian Marin, director general ”Paradis Vacanțe de Vis”.

Consultanții ”Paradis Vacanțe de Vis” au constatat o evoluție importantă a cererii pentru serviciile All Inclusive, valoarea acestora crescând cu 20% față de 2019. La ora actuală, pe litoralul românesc sunt peste 30 de hoteluri cu regim All Inclusive, care totalizează peste 10.000 de camere.

În 2021, sezonalitatea a fost similară anilor normali. Au fost, totuși, ceva mai puțini turiști în luna iunie, din cauza vremii nefavorabile, însă mai mulți turiști în luna septembrie, anumite hoteluri fiind deschise până pe 20 septembrie.

Turiștii sunt din ce în ce mai mulțumiți de serviciile oferite de către hotelurile și structurile de cazare de pe litoralul românesc. Potrivit specialiștilor ”Paradis Vacanțe de Vis”, 99% dintre hoteluri oferă servicii de calitate raportat la nivelul clasificării, o parte fiind modernizate sau chiar noi.

