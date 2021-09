Barna îi dă replica lui Cioloș :” Aruncă o umbră pe toți membrii ex-USR, într-o vânătoare de vrăjitoare menită parcă să divizeze iremediabil”

În plin proces electoral pentru alegerea președintelui partidului, pe grupurile interne ale USR PLUS curg acuzațiile între cele două tabere. După ce Dacian Cioloș a acuzat tabăra lui Dan Barna că folosește operațiunea „autobuzul” pentru turul doi al alegerilor online, Barna îi dă replica într-un mesaj transmis membrilor de partid în care îl acuză pe Cioloș că aruncă „o umbră pe toți membrii exUSR, într-o vânătoare de vrăjitoare (…) menită parcă să divizeze iremediabil”. De altfel, acuzații au venit din ambele tabere, inclusiv în legătură cu persoane decedate care ar fi votat la scrutinul online.

„Îi apreciez pe membrii noștri exPLUS și îi consider colegii și prietenii noștri. Contracandidatul nostru în schimb alege să arunce o umbră pe toți membrii exUSR, într-o vânătoare de vrăjitoare pe care nu o înțeleg, menită parcă să divizeze iremediabil, nu să unească. Pentru unii pare că victoria e mai importantă decât viitorul nostru comun și relevanța USR PLUS pentru viitorul României. Mi-ați scris foarte mulți, revoltați și văd și eu metode pe care nu mi le imaginam într-un partid decent: înregistrări pe ascuns, scurse trunchiat în presă, vânătoare de vrăjitoare și perdele de fum aruncate în ochii voștri, ai membrilor USR PLUS. Munca noastră de ani de zile e pusă la îndoială în fervoarea electorală de pârjolit toată truda și efortul de cinci ani de construcție a unui brand USR PLUS respectat și susținut de atâta lume”, scrie Dan Barna, acuzându-l pe Dacian Cioloș.

În partid este scandal după ce ar fi apărut o informație în legătură cu o persoană decedată care ar fi votat la alegerile online. Cei din USR îi acuză pe cei din PLUS că „au scurs” intenționat această informație pentru a-i discredita, și susțin că de fapt era vorba de o coincidență de nume.

„Văd cum, în loc să urmeze procedura agreată unanim de Biroul Național, o parte din Comisia Electorală devine o „comisie de comisari inchizitori”, intră cu picioarele în familia unuia dintre noi și inventează un mort, care chipurile ar fi votat la alegeri. Cazul ajunge rapid în presă, atent manipulat. Cum se simte oare acel om – repet, membru USR PLUS, coleg de-al nostru – când se vede acuzat pe grupuri și în presă în mod samavolnic precum în securismele anilor 50? Acuzat de faptul că îl cheamă la fel ca pe tatăl său, care a încetat din viață în urmă cu un an. Dumnezeu să-l ierte. S-a gândit vreo clipă echipa contracandidatului la ce înseamnă asta pentru USR PLUS atunci când au decis perfect asumați să arunce în spațiul public această manipulare calomnioasă? Mi-e greu să cred”, mai scrie Dan Barna, în mesajul adresat colegilor.

De asemenea, Dan Barna sugerează că USR a fuzionat cu „o bază de date de e-mailuri”, făcând referire la PLUS și mai afirmă că „se dau telefoane la membrii foști USR, telefoane anonime, inchizitoriale cu amenințări ridicole”. Acesta îl mai acuză pe Cioloș de atitudine împăcuitoare în raport cu premierul Florin Cîțu.