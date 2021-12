Cătălin Drulă, revoltat: Proiectul autostrăzii Ploiești-Cormanic-Brașov, blocat!

Deputatul Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, îi cere actualului ministru, Sorin Grindeanu, să se ocupe de proiectele mari de investiţii, menţionând că în ultimele trei luni nu s-ar fi înregistrat progrese în ce priveşte proiectarea Autostrăzii Ploieşti-Comarnic-Braşov.

„De 3 luni nu se mai întâmplă nimic pe acest proiect, pentru care am semnat contractul de proiectare în februarie. În 2021 trebuia să avem (cf. calendar contractual) traseul final aprobat şi bătut în cuie, bazat pe cele două analize multi-criteriale faza 1 şi faza 2. În plus, şi investigaţiile de teren preliminare realizate deja. Nici măcar primul livrabil, analiza variantelor de traseu faza 1 (AMC1), nu a fost îndeplinit, deşi când am plecat de la minister era programat pentru 14 septembrie. Cât am fost la minister, contractorii erau ţinuţi din scurt, cu termene urmărite şi şedinţe de progres”, scrie Drulă pe Facebook.

Fostul ministru al Transporturilor aduce în discuţie posibile legături dintre compania Consitrans şi conducerea CNAIR.

„Acum, pare că consultantul Consitrans îşi face de cap şi e lăsat să ignore responsabilităţile contractuale. Să aibă legătură asta cu numirea de către PNL ca preşedinte al Consiliului de administraţie al CNAIR a omului lui Dan Voiculescu, chiar fostul director general timp de 6 ani al firmei Consitrans? Dle Grindeanu, poate între două interviuri şi trei plimbări pe şantiere vă ocupaţi puţin şi de proiectele mari de investiţii. Mai ales că despre Autostrada Ploieşti-Braşov v-am întrebat la audieri şi v-aţi luat un angajament”, menţionează Drulă.