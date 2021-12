Deputatul PSD, Dan Cristian Popescu, pune „punctul pe i”: „PSD nu va face niciun compromis major la guvernare, cât timp la mijloc se află cetățeanul!”

Domnule deputat Dan Cristian Popescu, după aproape trei luni de criză politică majoră, generată de scandalurile, orgoliile și divergențele dintre PNL și USR, PSD a luat decizia intrării la guvernare, în contextul pandemiei de coronavirus, alături de liberali. Care au fost motivele acestei decizii, în condițiile în care este arhicunoscută antagonia politică dintre PNL și președintele Iohannis, respectiv, PSD?

În mod normal, dacă am fi gândit politicianist, PSD avea opțiunea, mult mai facilă, de a nu intra la guvernare. Pentru PSD, această decizie ar fi fost mult mai benefică din perspectiva procentelor electorale. Să nu uităm, însă, că PSD putea fi invitat la guvernare chiar a doua zi după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare, alegeri pe care noi le-am câștigat. Atunci, președintele Iohannis nu a vrut acest lucru, Constituția a fost, în context, forțată, și s-au pus bazele unui experiment politic ce și-a demonstrat, rapid, ineficiența, prin intermediul unei coaliții a pierzătorilor alegerilor (PNL-locul doi, USR-locul trei și UDMR-locul cinci). S-a văzut, după mai puțin de un an – timp în care s-au certat pe funcții și nu au făcut, concret, nimic bun pentru români – că o colaborare între cele două partide este imposibilă și, ca atare, aveam în față o alternativă ce deschidea două variante de urmat. Prin prima, se mergea la alegeri anticipate, o variantă dezirabilă pentru PSD, dar care depindea de dorința lui Klaus Iohannis pentru că actuala Constituție îi permite președintelui să organizeze alegeri anticipate, dar nu îl obligă însă și să le declanșeze.

Exista, astfel, riscul să rămânem într-o criză politică, prelungită încă șase luni, un an, doi ani sau, chiar mai mult, până la alegerile viitoare.

A doua variantă a fost intrarea la guvernare, la invitația celor de la PNL, și motivul acceptării acestei invitații a fost dorința de a face lucruri bune pentru români, în această perioadă extrem de complicată. Să nu uităm că suntem într-o triplă criză, cea pandemică, cea energetică și cea a forței de muncă. Sunt probleme uriașe de rezolvat, inflația, spre exemplu, a căpătat forme galopante, cu consecințe dureroase pentru tot mai mulți români, iar guvernanții de până mai ieri nu au fost, din păcate, interesați de soarta românilor. I-au interesat doar câte funcții primesc, câte privilegii și avantaje. De aceea, negocierea liderilor PSD privind intrarea la guvernare s-a axat, în primul rând, pe ceea ce putem aduce noi oamenilor. Și am negociat o majorare a pensiilor, de la 1 ianuarie 2022, cu 10%, o indemnizație suplimentară, un fel de a 13-a pensie, pentru anumite categorii de pensionari, cele mai vulnerabile. De asemenea, va fi crescută pensia minima de la 800 de lei, la 1.000 de lei, cu 25%. Totodată, vor fi majorate și alocațiile pentru copii.

În altă ordine de idei, pe zona Sănătății, era nevoie de o altă abordare, una profesionistă, pliată pe realitatea alarmantă a pandemiei, incluzivă, nu una distructivă și arogantă, care a împărțit, din păcate, prea mult timp, românii, în două categorii: vaccinați și nevaccinați. De aceea, au fost deja o serie de modificări în abordarea statului față de cetățeni, din perspectivă pandemică.

Domnul Alexandru Rafila este un specialist incontestabil care ia locul unor „experimente nefericite” și mă refer aici la Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă care nu știau nici măcar de ce conduc acest minister, crucial în pandemie. Suntem convinși, în aceste condiții, că lucrurile vor evolua în direcția dorită de fiecare dintre noi.

Ca să sintetizez răspunsul la întrebarea dumneavoastră: pentru PSD, era mult mai ușor să rămână în opoziție, departe de responsabilitatea unei guvernări în pandemie, dar am decis să venim în ajutorul românilor și să intrăm la guvernare. De altfel, împărțirea funcțiilor a fost ultima etapă a negocierilor noastre, primele etape referindu-se strict la lucrurile bune pe care le putem aduce pentru a ridica nivelul de trai al cât mai multor români.

Este PSD, domnule deputat, dispus să piardă procente electorale doar pentru a reduce efectele pandemiei și a scoate România din criză?

Se spune că, atunci când intri la guvernare, te erodezi. Dar, în cazul în care faci lucrurile care trebuie, este posibil să câștigi puncte electorale. La prima vedere, există, este adevărat, acest risc al erodării electorale. Așa cum v-am mai spus, era mult mai facil să rămânem în opoziție și să continuăm să creștem, pe fondul greșelilor guvernanților. Dar, în niciun caz, nu putem fi de acord ca românii să plătească acest cost și, ca atare, ne-am asumat această responsabilitate.

PSD a luat această decizie după o analiză matură și a intrat, cu prima linie politică, în guvern. Nu s-a ferit nimeni să intre, cum se spune, la „bătaie”. S-a acționat cu seriozitate și vrem să dăm cât mai mult românilor prin această guvernare. Dacă, într-un anumit moment, nu o să mai putem aduce beneficii românilor, nu vom ezita, sunt convins, să ieșim de la guvernare. Să fie clar: nu vom accepta niciun compromis major care să afecteze viața românilor!

Spre surprinderea multora, Marcel Ciolacu a demonstrat, în timpul negocierilor cu liderii PNL, abilități reale de negociator. Cum comentați faptul că liderul PSD, Marcel Ciolacu, privit cu neîncredere, la început, chiar de unii dintre colegii săi, a reușit în doar un an și jumătate să câștige alegerile locale și parlamentare, dar și să ducă PSD, în mandatul lui Klaus Iohannis, la guvernare?

Într-adevăr, președintele Marcel Ciolacu a reușit într-un timp relativ scurt să obțină rezultate politice remarcabile. Puțini îi dădeau șanse să ridice atât de mult un partid care se afla, să recunoaștem, într-o situație dificilă. Să nu uităm că, la alegerile europarlamentare, PSD a obținut doar 22%, fiind aproape de locul trei. Marcel Ciolacu a reușit, în foarte scurt timp, în doar un an, să readucă PSD pe primul loc la alegerile parlamentare. De altfel, PSD a câștigat, prin prisma numărului de primari și președinți de Consilii Județene, și alegerile locale.

De asemenea, prin prestația sa, în fruntea unui partid aflat în opoziție, a reușit să aducă partidul la guvernare, într-un mod pe care, sincer, nu l-am mai văzut în ultimii 30 de ani. Nu știu dacă mai există vreun partid mare care, deși nu a intrat la guvernare imediat după alegeri, să reușească acest lucru în timpul respectivului mandat. Iată că s-a reușit imposibilul și lucrurile au fost discutate cu calm, cu seriozitate, și tot timpul în interesul românilor. Liderii PSD nu au pus niciodată, în timpul negocierilor, în prim-plan, ocuparea unor funcții.

Îl felicit public pe Marcel Ciolacu pentru că a reușit lucruri greu de realizat, pentru că a pus pe primul plan România și românii. Mai mult, să nu uităm că PSD, deși este cel mai mare partid parlamentar, a renunțat la numirea unui premier. Dar a primat faptul că, prin intrarea la guvernare, putem mări pensiile, alocațiile, și putem reduce efectele pandemiei. Aceste lucruri sunt cele care contează cel mai mult!

PSD, prin Marcel Ciolacu, a arătat că, în România, se poate face o altfel de politică, ieșită din tiparul arhicunoscut al eternelor conflicte și orgolii politice.

PNL avea prevăzut expres în statut să nu facă alianță cu PSD. Este anormal acest lucru pentru că, până la urmă, în Parlament, ești ales ca să faci lucruri bune pentru români. Cât timp interesul național primează, în politică nu ai dreptul să împarți partidele în bune și rele. Orice parlamentar este legitimat de votul românilor.

Adversar declarat al PSD, președintele Iohannis a acceptat, totuși, o alianță PSD-PNL-UDMR…

Președintele Iohannis nu avea alte variante. Varianta alegerilor anticipate era indezirabilă pentru Klaus Iohannis. Ca și alianța cu USR, cât timp liderii acestui partid au demonstrat că nu înțeleg ce trebuie să facă un politician. Sunt ahtiați după imagine, nu au niciun fel de strategie sau plan politic. Cum ajung într-o funcție sunt disperați să apară cât mai mult la TV. Dar realitatea a demonstrat că nu sunt capabili să facă nimic concret.

Am văzut dezastre administrative nu numai la nivel central, dar și la nivel local. Țineți minte cum Vlad Voiculescu era disperat să dea mesaje pe Facebook, deși era ministrul Sănătății, și noi ne aflam în plină pandemie? Sunt rupți de orice realitate, ca să fiu elegant, și să nu vorbesc de interesele financiare uriașe din jurul liderilor USR.

Se teme, domnule Dan Cristian Popescu, PSD de o creștere în sondaje, pe fondul opoziției, a USR? Sau credeți că este un partid care și-a atins maximul potențialului electoral?

Cred că toți românii de bună-credință s-au lămurit de ceea ce poate face USR la guvernare. Vorbim, practic, de un dezastru în actul guvernării. Spre exemplu, fostul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, a eșuat lamentabil în combaterea pandemiei dar a reușit să-și angajeze soțul la stat. Lucruri de doi bani. Despre domnul Vlad Voiculescu, nu mai este nimic de spus. Domnului Ghinea i-a fost respins PNRR-ul, de cel puțin trei ori, domnul Stelian Ion, cel care și-a inventat o boală ca să obțină o casă de la primărie, domnul Dan Barna (să nu uităm că a sifonat banii din fonduri europene)… Numai personaje triste care nu au făcut nimic pentru oameni…

În continuare, se văd prestațiile catastrofale ale primarilor USR de la Timișoara, Brașov, sectorul 1, sectorul 2, chiar primarul general, Nicușor Dan, care este tot de sorginte USR. Vorbim de oamenii care au ajuns în aceste funcții, total nepregătiți, care nu au făcut altceva decât să-și angajeze o mulțime de consilieri, pe salarii cât mai mari, fără a face, însă, lucruri concrete pentru cei care i-au ales.

Persoanele nevaccinate reprezintă, de asemenea, o miză electorală uriașă pentru liderii AUR, pentru senatoarea Diana Șoșoacă. Cât de importante sunt, pentru PSD, voturile persoanelor nevaccinate?

Vreau să spun, din start, că PSD nu are o atitudine anti-vaccinistă. PSD îi respectă, în egală măsură, și pe cei vaccinați, dar și pe cei nevaccinați. Credem, de asemenea, că este opțiunea fiecărui român de a-și face sau nu un tratament medical. De altfel, atât liderul partidului, Marcel Ciolacu, cât și actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, au spus, în repetate rânduri, că nu sunt de acord cu vaccinarea obligatorie.

Ține, însă, de strategia de comunicare a Guvernului eficiența campaniei de vaccinare. Dacă vrei să convingi oamenii cu forța, vei genera, inevitabil, o reacție de respingere din partea multora dintre aceștia. Oamenilor trebuie să li se explice, cu argumentele de rigoare, la ce folosește vaccinul. Din păcate, nici cei care îl promovează nu au înțeles foarte bine la ce folosește acesta. Sigur, sunt și vaccinați care se îmbolnăvesc, chiar dacă, statistic, fac forme mai ușoare de boală. Din păcate, această campanie furibundă de vaccinare a pus în umbră un instrument care este mult mai puternic, și anume, testarea. Dar, așa cum am mai spus, vaccinul îl faci pentru tine, pentru a face o formă mai ușoară a bolii. Pe când testarea o faci pentru ceilalți. Degeaba sunt vaccinat, dacă vin într-o comunitate și am o formă asimptomatică a bolii și, ca atare, o pot transmite. Eu pot ajuta, fără să vreau, ca vaccinat, la răspândirea bolii. Dacă eram, însă, testat, îi protejam și pe cei din jurul meu.

Cred că trebuie folosite concomitent vaccinarea și testarea, dar și tratamentul adecvat, când situația o impune. Toate acestea trebuie făcute într-un mod transparent, argumentat, non-invaziv, iar comunicarea trebuie să fie una corectă.

Cât de mult va afecta PNL, domnule Dan Cristian Popescu, plecarea din partid și crearea Forței Liberale, a lui Ludovic Orban și a altor parlamentari liberali?

Pierderea electorală legată de Forța Liberală este nesemnificativă. Nu cred că acest nou partid are șanse să crească astfel încât să intre în viitorul Parlament. Ludovic Orban a făcut, de ceva timp, o greșeală, în sensul că a încercat să-i copieze pe cei de la USR. Niciodată copia nu va putea concura cu originalul. În opoziție, practic, reiau ideile useriste legate de guvernare și sunt pe un palier închis. Ar avea o șansă dacă s-ar integra în USR și ar rezista acolo cât timp mai rezistă și USR, căruia personal nu îi mai dau prea mult timp.

PNL nu are o problemă cu plecarea celor de la Forța Liberală, are însă o problemă cu electoratul propriu pe care, cel puțin în ultimii doi ani, l-au bombardat cu mesaje anti-PSD. Acum, după ce au făcut un guvern cu cei de la PSD, poate exista riscul unei nemulțumiri a unei părți a acestui electorat, care este, într-un fel, amplificată și de faptul că nu au răspuns, prin guvernare, așteptărilor acestui electorat, inclusiv mediului de afaceri. O prestație neconvingătoare, certuri interne, un Congres plin de scandaluri și diviziuni, toate acestea au slăbit mult partidul. De altfel, scorul de 18% este dat, în mare parte, de guvernare. Dacă ar ieși de la guvernare, ar scădea rapid la 12%.

Cum vedeți evoluția PSD până la ciclul de alegeri din 2024?

Intrarea la guvernare poate fi, așa cum am spus, o sabie cu două tăișuri. Noi avem foarte multe intenții bune dar depindem, în multe situații, de partenerii de guvernare și de președintele Iohannis. Este posibil ca, în contextul apropierii alegerilor, să primim anumite replici și să ne fie blocată activitatea și, astfel, va fi din ce în ce mai greu să realizăm tot ce ne-am propus, pentru români. Sper să mă înșel dar, din experiența pe care o avem, situația se va înrăutăți într-un an electoral, spre exemplu.

De altfel, PSD nu va face niciun compromis major, cât timp la mijloc se află cetățeanul. Dacă vom fi obligați să facem acest lucru, soluția va fi să ieșim de la guvernare. Noi am vrut să creștem mai mult și pensiile și alocațiile, dar suntem, din păcate, într-un guvern de coaliție. Oricum, tot este ceva în plus pentru români. Noi tratăm cu foarte mare seriozitate această guvernare și vom face tot ce ține de noi pentru ca românii să aibă o viață mai bună. Asta este tot ce contează. Mai departe, depindem, așa cum am spus, și de alți actori politici.

Un interviu realizat de Iulian Badea