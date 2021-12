În cadrul proiectului #BINEintensiv, susținut de Asociația Zi de Bine și Asociația Marinuș Gălbenuș, au fost achiziționate cinci unități de terapie la domiciliu și distribuite către copii cu afecțiuni oncologice

În 2021 Asociația Zi de Bine a implementat 14 proiecte sociale, în valoare de aproape 600.000 de euro

Proiectul #BINEintensiv al Asociației Marinuș Gălbenuș, susținut de Asociația Zi de BINE, a demarat în forță la începutul lunii decembrie. În mai puțin de o lună au fost achiziționate cinci unități de terapie intensivă pentru acasă și distribuite către cinci familii în care se află copii cu afecțiuni oncologice sau alte boli grave care au nevoie de sprijin în aceste momente dificile. În plus, datorită numărului mare de donatori și a bugetului care a depășit așteptările, Asociația Zi de Bine a contribuit și la achiziționarea unei dube cu care au fost transportate unitățile.

Proiectul BINEintensiv a avut două componente majore, achiziționarea echipamentelor și aparatura medicală necesară pentru îngrijirea la domiciliu a unui copil grav bolnav, respectiv componenta umană, de la asistență medicală, sprijin educațional pentru copiii care nu mai pot merge la școală până la sprijin psihologic pentru copii, dar și pentru părinți. Copiii au nevoie de îngrijire specială la domiciliu după și între spitalizări deoarece au o capacitate limitată de deplasare și prezintă un nivel ridicat de dependență.

Bugetul necesar pentru implementarea proiectului BINEintensiv, de aproximativ 40.000 de Euro, a fost oferit de partenerii strategici ai Asociației Zi de Bine, Lidl România, Grupul E.ON România și UniCredit Bank.

„Luna aceasta am avut parte de foarte multă activitate, ceea ce ne bucură nespus. Am reușit într-un timp record să achiziționăm toate cele cinci unități de terapie și chiar să contribuim la achiziția Gălbenușei, dubița cu care Mirel și Simona reușesc să ajungă la beneficiarii proiectului #BineIntensiv înainte de Crăciun. În luna cadourilor ne-am dorit să mai facem ceva, să propunem oamenilor să ne scrie despre prieteni, cunoscuți sau vecini care au nevoie de o mână de ajutor în pragul sărbătorilor și așa am adunat 31 de cazuri sociale care au nevoie să fie văzute și auzite. De la construirea unei sobe, la căruța cu lemne, de la ochelari de vedere sau ghete pentru antrenament, brad de Crăciun sau fotoliu rulant, am sprijinit 31 de familii pentru care sărbătorile vor fi mai frumoase”, au declarat Melania Medeleanu și Luciana Zaharia, fondatoarele Asociației Zi de BINE.

Un kit de terapie intensivă pentru acasă a costat aproximativ 6.500 de euro și include un pat de terapie, scaun rulant pliabil, saltea antiescare, concentrator oxigen portabil, saltea antidecubit, monitor funcții vitale, aparat aspirare căi respiratorii superioare, aparat aerosoli și un kit de îmbăiere la pat. Fiecare unitate de terapie intensivă pentru acasă va rămâne la domiciliul familiei atât cât va fi nevoie de el, urmând ca apoi să ajungă la un alt copil.

Asociația Marinuș Gălbenuș a fost înființată de un tată îndurerat după ce fiul său, Marinuș, a pierdut lupta grea cu cancerul. Încă de când a plecat, Mirel Dolofan încearcă, prin asociația pe care a înființat-o, să dea Binele mai departe și să lupte în continuare alături de copiii grav bolnavi și de familiile lor.

Tot în luna decembrie, Asociația Zi de BINE a mai lansat un proiect inedit, Fiecare Zi e Zi de BINE, în cadrul căruia sunt susținute 31 de cazuri sociale la care oamenii au fost invitați să devină voluntari. Deși bugetul propus pentru fiecare proiect era de 1000 lei, spre surpriza organizatorilor, bugetul total a ajuns deja la peste 50.000 de lei. Sumele adunate suplimentar vor fi redistribuite către cazurile mai grave.

Ce care doresc să susțină proiectele realizate de Asociația Zi de Bine în luna decembrie , o pot face fie printr-un SMS cu textul SUS la 8845 sau prin intermeniul FB fundraiser: shorturl.at/tGKZ6. Mai multe metode de implicare pot fi găsite aici: https://www.zidebine.ro/doneaza .

În 2021 Asociația Zi de Bine a implementat proiecte în valoare de aproape 600.000 de Euro, 12 din cele 14 cauze fiind susținute de partenerii strategici, Lidl România, Grupul E.ON România și UniCredit Bank. Proiectele au fost realizate în domenii precum educație, sănătate, incluziune socială și drepturile copilului.