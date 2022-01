Liderii AUR, în turneu în Europa. George Simion îi pune la punct pe contestatarii săi: „Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia!”

Liderii AUR au plecat în turneu electoral prin Europa. Liderul AUR George Simion a anunţat că a putut merge în Spania pe baza certificatului COVID-19 obţinut în urma testării PCR. De asemenea, acesta a precizat că a avut COVID-19.

„Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia. O parte din oamenii care se exprimă în spațiul public nici nu fac niciun efort de a se documenta. Eu am venit în Spania cu certificat care se bazează pe test PCR. Nu sunt probleme. Un pic de documentare.

Am trecut prin boală, mi-am făcut test și am anticorpi, însă această formă nu este accepată. Nu știam că am avut, am fost asimptomatic.

Nu m-am vaccinat. Vă spun CNP să mă verificați. Eu nu sunt împotriva vaccinării, nu vreau să le recomand românilor să nu se vaccineze. Eu vreau ca statul să nu intervină cu forme de coerciție.

Este o obligație. Nu au folosit mască pe responsabilitatea lor pentru că, la fel ca în România, guvernul a avut o serie de afirmații care se contraziceau. Acolo poliția nu intervine. Nu am sfidat regulile.

Unde nu este nevoie și nu consider nu o să pot mască. E o chestiune de libertate. Fiecare își asumă. Nu mi se pare normal să vină guvernul să-mi îngrădească”, a spus George Simion, la Realitatea PLUS.