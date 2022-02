Ministrul Muncii, Marius Budăi, rămâne pe poziții: „PNRR poate fi renegociat. Procentul alocat pensiilor trebuie să fie mărit!”

Ministrul Muncii Marius Budăi a oferit un interviu exclusiv postului România TV, în mijlocul frământărilor apărute în coaliţia de guvernare pe tema unei posibile renegocieri a PNRR, astfel încât să fie mărit procentul de 9,4% alocat pensiilor.

Marius Budăi spune că PNRR poate fi renegociat, dar trebuie să se ia o decizie în acest sens în coaliţia de guvernare şi să fie ales foarte bine momentul, astfel încât să nu fie afectată îndeplinirea jaloanelor convenite cu Comisia Europeană.

„Trebuie sa fac o precizare la inceput. In PSD nu dorim sub nicio forma sa punem in pericol implementarea PNRR. Din contra, suntem determinati sa implementam PNRR. Ne-am respectat jaloanele pana in acest moment, vom atinge anumite jaloane poate chiar mai devreme decat perioada in care ar trebui sa ne incadram.

Dar a aparut acest aspect dintr-o necesitate, nu dintr-o dorinta nejustificata. Suntem la aceatsa data cu plata pensiilor din sistemul public, ori acele pensii bazate pe contributivitate, la un procent de 8% din PIB.

Din cauza faptului ca in PNRR s-a scris la general pensii speciale si nu s-a precizat juridic incadrarea acestor pensii si anume acele indemnizatii si pensii de serviciu stabilitte si gandite in baza unor pensii speciale. Nu s-a facut trimitere exact unde se incadreaza pensiile din aparare si ordine publica.

In discutiile tehnice pe care le facem perioadic cu Comisia Europeana ni s-a comunicat atat verbal cat si in scris ca in intelegerea lor ar trebui si acele pensii din aparare si ordine publica sa fie incadrate in acel procent de 9,4%. E un procent asumat de Romania pana in 2070. In aceasta situatie si un alt jalon e rezolvarea inechitatilor in sistemul public de pensii. Acele pensii bazate pe contributivitate. Nu s-ar rezolva inechitatile cu toate pensiile impuse intr-un mod neprofesionist in aceeasi caciula.

Am ridicat discutia la nivelul PSD, la nivelul Guvernului. Va fi ridicata in coalitia politica ce sustine Guvernul sa alegem momentul prielnic de a incepe discutiile cu Comisia Europeana astfel incat sa nu punem in pericol PNRR la nivelul tarii.

Daca vorbim de rezolvarea inechitatilor, cuprinde doi pasi pe care ar trebuie sa ii parcurgem pentru o impelemtnare corecta. Unu e actul normativ care sa prevada ca noi, Romania, avem aceatsa lege. Am agreat in programul de guvernare aceatsa lege daca in urma asistentei tehnice pe care o vom derula si vom incheia un acord cu Banca Mondiala sa derulam aceatsa asistenta se ajunge la concluzia ca aceatsa lege trebuie imbunatatita, vom face aste lucru.

Al doilea pas foarte importnat este impactul bugetar. Ce inseamna o inechitate, inseamna ca doi oameni care au contribuit relativ la fel, din cauza faptului ca au iesit la pensie in ani diferiti au cuantumuri ale pensiilor diferite. Cred ca nu se gandeste nimeni sa rezolvam inechitatile aducandu-l pe cel de la nivel superior la cel inferior. Ci rezolvarea sa fie invers. cel cu nivel mai mic spre nivelul mai mare. Asta implica eforturi mari si de aceea spunem ca nu ne vom incadra in acel procent de 9,4%. Chiar daca PIB-ul va creste. Ala trebuie sa fie un spatiu fiscal pentru a putea creste pensiile in continuare, nicidecum pentru rezolvarea inechitatilor.