Forum important organizat, la Palatul Parlamentului, de AUR. Parlamentari, europarlamentari și demnitari din 22 de state europene, prezenți la eveniment!

„Am avut 70 de participanți azi la Palatul Parlamentului: parlamentari, europarlamentari și demnitari din 22 de state europene.

Continuăm să unim România și Europa, fără pic de respect pentru birocrații de la Bruxelles sau București”, a precizat, pe pagina de Facebok, liderul AUR, George Simion.

Participanţii la conferinţa ”The First European Forum on the Supremacy of National Constitutions over European Bureaucracy”, organizată de AUR, au adoptat Declaraţia de la Bucureşti prin care este exprimat ataşamentul pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

„Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a organizat la Palatul Parlamentului primul forum european pe tema ‘supremaţiei constituţiilor naţionale asupra birocraţiei de la Bruxelles – valori conservatoare în Uniunea Europeană’, la care au participat parlamentari, europarlamentari şi experţi din 22 de state europene. În cadrul evenimentului a fost adoptată „Declaraţia de la Bucureşti”. Documentul reafirmă ataşamentul pentru o Europă comună orientată spre viitor, în care drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului sunt valori supreme, iar suveranitatea naţională, democraţia autentică şi economia socială de piaţă constituie garantul dezvoltării libere şi durabile a societăţii”, se arată într-un comunicat al AUR transmis, sâmbătă.

Potrivit comunicatului, semnatarii documentului „spun un nu răspicat dictaturii celor care încearcă să le schimbe modul de viaţă şi se opun birocraţiei europene şi falselor elite politice care au pierdut legătura cu cetăţenii. Pacea, solidaritatea şi cooperarea reciproc avantajoasă dintre naţiuni sunt scopuri pe care se angajează să le servească împreună”.

Totodată, aceştia resping „orice idee de aplicare a forţei sau de ameninţare cu aplicarea forţei în relaţiile dintre state şi condamnă agresiunile militare de orice tip”.

În finalul declaraţiei, participanţii se angajează să lucreze împreună în vederea identificării şi aplicării de soluţii practice pentru problemele şi provocările ridicate în faţa cetăţenilor şi naţiunilor de evoluţiile politice, economice şi sociale de pe continent şi din lume.

De asemenea, parlamentarii prezenţi la eveniment şi-au exprimat intenţia adoptării, în forurile legislative din care provin, a unei declaraţii comune faţă de „agresiunea rusească”.

Conferinţa „The First European Forum on the Supremacy of National Constitutions over European Bureaucracy” se desfăşoară la Bucureşti, în perioada 18-20 februarie 2022, şi reuneşte mai multe comisii de lucru în care principalele subiecte de pe ordinea de zi sunt evenimentele din Ucraina şi decizia recentă a Curţii Europene de Justiţie.