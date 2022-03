Victor Ponta avertizează în privința dependenței de importurile din Rusia: „În fața acestei Crize fara precedent ce soluții a adoptat Europa? Dar România?”

„Europa ( si, din pacate, Romania, in ultimii 5 ani, chiar mai rau decat majoritatea tarilor europene) depinde total de importurile de gaz, petrol , carbune , grau, porumb , lemn, fier si alte metale din Rusia si Ucraina . Nu exista o solutie imediata care sa compenseze importurile din cele doua tari .

Liderul Pro România, Victor Ponta, a precizat, pe pagina de Facebook, că

SUA nu importa nimic din aceste materii prime din Rusia – in unele domenii chiar sunt exportatori ( cereale, gaz lichefiat) / China importa acum din Rusia tot ceea ce nu mai merge in Europa ( deci are acces mai mult si mai ieftin decat inainte de razboi ) .