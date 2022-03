Ministrul Grindeanu ia atitudine în cazul constructorului tronsonului 1 al drumului expres Craiova-Piteşti: Vom căuta constructori serioşi dacă nu se mobilizează!

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că toate revendicările firmei care construieşte tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova-Piteşti au fost soluţionate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), iar dacă în perioada următoare nu va exista o mobilizare pentru avansarea stadiului de execuţie a lucrărilor se vor căuta „constructori serioşi, care să termine în timp lucrările, aşa cum se angajează”.

„Este o diferenţă majoră între ce înseamnă tronsonul 2 şi ce înseamnă tronsonul 1. Am venit de la Craiova pe acest aşa zis tronson 1, am avut o discuţie cu directorul de acolo, noi toţi. Eu ştiu aceste explicaţii care continuă să vină. I-am atenţionat că am schimbat inclusiv cadrul legal în urmă cu 10 zile prin OUG şi că îmi doresc ca în perioada următoare să existe o altfel de mobilizare, şi ne dorim cu toţii, fiindcă altfel o să facem tronsonul 2, o să fie finalizat şi tronsonul 3, iar legătura cu Craiova, la ritmul acesta, nu va fi făcută”, a spus Grindeanu, luni, într-o vizită pe şantierul Drumului Expres Craiova-Piteşti.

Sorin Grindeanu a adăugat că CNAIR a rezolvat toate revendicările ridicate de constructorul tronsonului 1.

„În acest moment, domnul director de la CNAIR, dl. Pistol, m-a informat că tot ceea ce ţine de companie, toate revendicările, pe tronsonul 1 au fost rezolvate, este liber de sarcini, şi mă aştept ca pe tronsonul 1 să existe o mobilizare ca pe tronsonul 2 şi tronsonul 3. Dacă nu, vom intra pe procedură ca să găsim constructori serioşi, care să termine în timp lucrările aşa cum se angajează”, a mai spus ministrul Transporturilor.