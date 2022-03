Victor Ponta ironizează vizita lui Florin Cîțu în SUA

Fostul premier al României Victor Ponta ridiculizează vizita în SUA efectuată de Florin Cîțu, unde liderul PNL s-a întâlnit cu mai mulți oficiali cu care a discutat despre independență energetică, sancțiuni mai dure la adresa Rusiei, dar și despre ridicarea vizelor.

Victor Ponta spune că Florin Cîţu a mers în SUA, pe bani publici, pentru a se întâlni tocmai cu Ambasadorul României şi contestă faptul că oficialii cu care al doilea om în stat s-a întâlnit ar fi avut acelaşi rang înalt în statul american.

„Deci a rezolvat Florin Citu problema vizelor de America – a discutat cu Ambasadorul Romaniei la Washington despre asta ! Daca nu ar fi de plans – am putea rade! De asta a mers Presedintele Senatului si al PNL (pe bani publici ) pana in America – sa discute cu Ambasadorul Romaniei? Sigur – a mai discutat si cu alti “inalti oficiali” (nu prea stim de ce sunt “inalti”)! Are rost sa mai amintim ca Presedintele Senatului, conform Constitutiei, este al doilea om in Statul Roman? Ma gandeam ca daca Dl Florin Citu ramane in America inca cativa ani se bucura si PNL, si Romania, si banca din SUA unde are inca datorii!”, scrie Ponta pe Facebook.