Obor21.ro: 40% dintre români vor carne de miel și de ied de Paște

83% dintre români își vor petrece sărbătorile de Paște acasă sau în familie, iar 40% își doresc pentru masa tradițională carne de miel sau de ied, arată datele unui sondaj național comandat de Obor21.ro, prima cooperativă țărănească digitală din România. Cei mai mulți – 38% – își propun un buget de până în 200 de lei pentru carnea de pe masa de Paște, iar aproape o treime vor alege exclusiv magazinele specializate, producătorii și târgurile de produse tradiționale pentru a face aceste cumpărături. Obor21.ro estimează o triplare în vânzările de carne de miel și ied în următoarele două săptămâni.

Românii continuă trendul ascendent al petrecerii sărbătorilor de Paște în familie, numărul celor care declară că vor rămâne acasă fiind în creștere față de anul precedent. De asemenea, potrivit sondajului* comandat de Obor21.ro, peste jumătate dintre români (56%) își vor face cumpărăturile cu o săptămână înainte de Paște, 18.8% au început deja, în timp ce 17% lasă aceste achiziții pentru ultimele zile. 30,8% preferă de Paște carnea de miel, 9,3% carnea de ied, în timp ce 51% nu au preferință pentru un anumit tip de carne, însă o vor include în meniu.

Am avut încă de la lansare carnea de miel, respectiv de ied în oferta noastră permanentă, iar la nivel de an am înregistrat în 2021 creșteri în vânzări de 16%, respectiv 60%, iar trendul continuă să fie ascendent. Astfel, după doi ani, putem spune că românii redescoperă mielul și iedul și în afara sărbătorilor pascale. Evident, vârful de comenzi se atinge acum, când proporția vânzărilor se schimbă, iar peste 80% dintre clienții lunii aprilie aleg acest tip de carne. 15-20% dintre clienți achiziționează în continuare și carne de vită în cadrul aceleiași comenzi, a precizat Florian Mateiță, fondator Obor21.ro.

De altfel, 75% dintre cei care au răspuns sondajului comandat de Obor21.ro au precizat că sunt consumatori de carne, aceasta fiind inclusă în meniul săptămânal de câteva ori. Carnea de vită este aleasă de 47% dintre respondenți, aflându-se pe locul 3 în topul preferințelor, după pui și porc, dar înainte de carnea de curcan.

Preferință pentru produse naturale

63% dintre români preferă carnea proaspătă, nu congelată, ce poate fi consumată imediat, iar 35% preferă să cumpere cantități reduse. Indiferent de aceste preferințe, se evidențiază o majoritate clară (80%) care preferă să achiziționeze alimente cât mai naturale, neprocesate.

Acestea sunt câteva dintre criteriile care îi determină pe mulți dintre respondenți să prefere magazinele specializate (39%) pentru achiziția de produse naturale, iar de Paște procentul ajunge la 46%. Pe lista furnizorilor de produse naturale rămân, de Paște, producătorii locali și gospodăriile din vecinătățile localității de achiziție, piețele și târgurile de produse naturale, aproape o treime alegând să-și facă exclusiv cumpărăturile din aceste locuri.

46% dintre români alocă 200-500 de lei pentru carnea de Paște

În ceea ce privește bugetul, 38% au declarat în cadrul sondajului că anul acesta vor aloca până în 200 de lei pentru cumpărături de carne dedicate Paștelui, 27% au de gând să se încadreze într-un buget de 200-300 de lei, iar 19% consideră că vor ajunge la 300-500 lei.

Bugetul este mai temperat față de anii trecuți, influențat probabil și de contextul socio-politic și economic, marcat de creșteri pe aproape toate segmentele. Însă, de la an la an, cumpărătorii își rafinează și pregătesc tot mai bine alegerile. De exemplu, primele solicitări de rezervare pentru produsele de Paște au venit la final de februarie. Estimăm astfel o comandă medie de 310-350 de lei, în creștere cu 20-25% față de anul precedent. Dincolo de solicitările clienților existenți, este o perioadă când crește considerabil și numărul celor noi, care își doresc carne proaspătă, de la țară, în cantități cât mai apropiate de consumul real al familiei, a mai precizat Florian Mateiță.

Atunci când achiziționează carne proaspătă proveniența este cel mai important criteriu pentru 64% dintre respondenți. În plus, 45% sunt dispuși să plătească cu până la 10% mai mult decât prețul de supermarket pentru carne proaspătă de la țară, 19% cu până la 30% mai mult, iar pentru 15% nu contează prețul. 17% nu sunt dispuși să plătească mai mult.

*Sondajul Omnibus a fost realizat online la comanda Obor21.ro pe un eșantion național de 856 respondenți, 46,9% bărbați, 53,1% femei, în perioada 23-29 martie 2022.

Despre Obor21

Platforma Obor21.ro a fost lansată în luna februarie 2020 de către Iunia și Florian Mateiță, cu o investiție inițială de peste 80.000 euro.

Obor21.ro este puntea digitală dintre sat și oraș, care oferă acces la carne autentică de la țară, în condiții sanitar-veterinare de secol XXI, iar țăranii crescători de animale au piață de desfacere și venituri fiscalizate. Grija pentru mediu reprezintă o preocupare, astfel că rezervarea cărnii înainte de sacrificare este atât garanția pentru prospețime, cât și soluția pentru consumul responsabil, sustenabil, fără pierderi și fără sacrificări nejustificate, a explicat Florian Mateiță, cofondator Obor21.

Carnea rezervată prin intermediul Obor21.ro provine în cea mai mare parte din gospodăriile țărănești din județele Botoșani și Suceava. Aceasta este livrată consumatorului final exclusiv prin curier, în condiții de temperatură controlată, în cel mult 72 de ore de la sacrificare, însoțită de certificat de calitate. Rezervarea cărnii reprezintă pentru clienți garanția prospețimii.

Fiecare etichetă conține informații detaliate despre proveniența produselor, inclusiv satul unde a fost crescut animalul sacrificat, precum și data sacrificării, data ambalării în vid și data expirării produsului. Procesarea cărnii, inclusiv ambalarea ei, are loc în abator autorizat EU (menționat pe etichetă), iar întreg fluxul, până la ușa clientului, este fiscalizat și conceput să respecte normele sanitar-veterinare.

În prezent, Obor21.ro acoperă, pe lângă zona Capitalei și Ilfov, alte șase orașe: Ploiești, Constanța, Galați, Brăila, Buzău și Focșani.