Nestlé Global anunță rezultatele financiare pentru trimestrul 1 2022 și raportează o creștere organică de 7,6%

Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, anunță rezultatele financiare înregistrate la nivel de grup pentru trimestrul 1 al anului 2022. Creșterea organică a ajuns la 7,6%, cu o creștere internă reală (RIG) de 2,4% și pricing de 5,2%. Creșterea a fost generalizată în majoritatea zonelor geografice și a categoriilor, cu o dinamică continuă a vânzărilor cu amănuntul și o redresare suplimentară a canalelor out-of-home. Vânzările totale raportate au crescut cu 5,4%, la 22,2 miliarde CHF (3M-2021: 21,1 miliarde CHF). De asemenea, în aprilie, Nestlé Health Science a finalizat achiziția pachetului majoritar de la Orgain, lider în nutriția pe bază de plante.

Mark Schneider, Nestlé CEO, a comentat:„ În aceste prime luni ale anului, războiul din Ucraina a provocat suferințe umane de nedescris. Rămânem concentrați pe sprijinirea colegilor noștri de acolo și pe acordarea de ajutor umanitar, în timp ce suntem alături de comunitatea internațională în apelul la pace. Pe fondul acestui mediu provocator, am livrat o creștere puternică a vânzărilor organice cu RIG puternic. Am crescut treptat prețurile într-un mod responsabil și am văzut o cerere susținută din partea consumatorilor. Inflația costurilor continuă să crească puternic, ceea ce va necesita noi măsuri de stabilizare a prețurilor și de atenuare pe parcursul anului. Echipa Nestlé a abordat aceste probleme și a avansat cu agilitate și determinare obiectivele noastre de strategie și sustenabilitate pe termen lung. Confirmăm obiectivele noastre pentru acest an”.

Rezultatele financiare în zona Europa

Creștere organică de 6,9%: 2,8% RIG; 4,1% pricing.

Vânzări pe Q1 2022 Vânzări pe Q12021 RIG Pricing Creștere organică Net M&A Schimb valutar Creștere raportată Zona Europa* CHF 4.6 bn CHF 4.5 bn 2.8% 4.1% 6.9% 0.6% – 5.4% 2.2%

* RIG, prețurile și cifrele de creștere organică exclud regiunea Rusiei, cu un impact corespunzător asupra M&A și a liniilor de schimb valutar

Creșterea organică a ajuns la 6,9%, cu RIG solid de 2,8% și pricing de 4,1%, cu o accelerare în majoritatea zonelor geografice și a categoriilor. Schimbul valutar a avut un impact negativ asupra vânzărilor cu 5,4%. Vânzările raportate în Zona Europa au crescut cu 2,2%, la 4,6 miliarde CHF.

Zona Europa a raportat o creștere organică ridicată de o singură cifră, susținută de politica de preț, de un impuls susținut al comerțului electronic și de o redresare suplimentară a canalelor out-of-home. Zona a continuat să înregistreze creșteri ale cotei de piață, în special în ceea ce privește hrana pentru animale de companie, cafeaua și alimentele pe bază de plante.

Pe categorii de produse, principalul motor de creștere a fost Nestlé Professional, vânzările depășind nivelurile din 2019. Vânzările categoriei Purina PetCare au crescut într-un ritm de două cifre, determinat de mărcile premium Purina ONE, Purina Pro Plan și Gourmet, precum și de produsele veterinare. Vânzările la categoria nutriția sugarilor au crescut într-un ritm de două cifre, ajutat de creșterea cotei de piață. Categoria Confectionary a raportat o creștere medie de o singură cifră, cu o recuperare puternică pentru KitKat și produsele sezoniere. Creșterea în segmentul de cafea a fost aproape plată, după o creștere puternică de două cifre în primul trimestru al anului 2021. Produsele Starbucks au rezonat puternic cu consumatorii. Culinary a înregistrat o scădere a vânzărilor, după o bază mare de comparație în 2021. Gama GARDEN GOURMET, produse pe bază de plante, a continuat să vadă impuls puternic.

“Nestlé România a terminat primul trimestru cu o creștere de 12,9%, creștere susținută de o evoluție puternică pe toate categoriile. Această creștere se datorează alegerilor sustenabile și cu un profil nutrițional echilibrat făcute în portofoliul companiei. În primele trei luni ale anului am făcut lansări în toate categoriile de produse Nestlé, fiind aduse pe piață produse inovatoare sub branduri intrate în premieră în România – precum NESVITA® (gustări de ovăz pentru micul dejun) și NANCARE® (suplimente pediatrice) sau fiind extinse gamele deja existente pe piață”, spune Silvia Sticlea, Country Manager Nestlé România.

Astfel, portofoliul Nestlé a crescut în această primăvară cu noi produse potrivite pentru toate vârstele și gusturile: MAGGI Ideea Zilei Pui cu ciuperci și MAGGI Sos pentru Hamburger, Fitness Dark Chocolate, NESCAFÉ® Cappuccino Mocha și NESCAFÉ® Frappe Vanilla, NESCAFÉ® Dolce Gusto Buondi și Essenza di Moka, Starbucks By Nespresso® Breakfast Blend și The Premium Signature Chocolate, JOE Dreams Cocos, After Eight Strawberry, Les recettes de L’atelier Ciocolată neagră cu afine, migdale și alune și Ciocolată cu lapte, caramel, migdale și alune, KitKat Pops, Smarties pungă și sezonale de Paște sub brandurile Smarties și KitKat, iar în segmentul de hrană pentru animale de companie, gama Felix a fost relansată.

Acordarea de ajutor umanitar populației din Ucraina

De la începutul războiului, Nestlé s-a concentrat pe sprijinirea angajaților săi, a familiilor lor și a poporului ucrainean. Compania a mobilizat echipe din întreaga regiune pentru a obține alimente și provizii esențiale pentru populația locală. Lucrând în parteneriat cu organizațiile caritabile ucrainene, Nestlé a organizat, de asemenea, sprijin umanitar direct în zona de război.

Nestlé este una dintre puținele companii care continuă să păstreze rafturile aprovizionate pentru populația din Ucraina. Compania a reușit să mențină în mare măsură operațiunile în vestul țării, în timp ce operațiunile fabricii sale din Harkov au fost oprite din cauza bombardamentelor grele. Angajații Nestlé

s-au oferit voluntar pentru a transforma Centrul de Distribuție Harkov al companiei într-un centru de donații pentru a oferi hrană comunității locale. Până în prezent, Nestlé a donat peste 40 de milioane de porții de produse alimentare, băuturi și nutriție în întreaga țară.

Nestlé a fost și continuă să fie în contact strâns cu cei 5.800 de angajați ai săi din Ucraina. Printre alte măsuri, compania le oferă plăți salariale în avans, plăți punctuale pentru a sprijini relocarea, menținerea nivelului salarial pentru viitorul apropiat și oferte de muncă în alte companii operate de Nestlé.

În plus, Nestlé a înființat centre de sprijin în țările vecine, cum ar fi Polonia, pentru a primi angajații și familiile lor care au fugit din Ucraina. De exemplu, o parte din fabrica companiei din Rzeszow, Polonia a fost transformată în locuințe pentru cei care fug, iar locuințele temporare au fost amenajate în alte părți ale Europei Centrale și de Est.

Angajații Nestlé din întreaga lume dau viață tradiției îndelungate a companiei de sprijin umanitar. Aceștia sprijină eforturile de ajutor umanitar prin donații către Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (IFRC), compania dublând toate contribuțiile. Compania a sprijinit, de asemenea, campania de #StandUpForUkraine a cetățenilor din întreaga lume, promițând sprijin monetar pentru Global Giving, care va oferi ajutor critic refugiaților care au fugit din Ucraina. În total, Nestlé a asigurat peste 15 milioane CHF în contribuții monetare și de produse pentru populația Ucrainei în acest an.

„În România, ne-am mobilizat local și am ajutat colegii și refugiații din Ucraina cu 69 de tone de produse în valoare totală de peste jumătate de milion de franci elvețieni, aceste produse fiind donate prin intermediul partenerilor noștri de la Banca pentru Alimente, cărora le mulțumim pentru eforturi și pentru parteneriatul din ultimii 5 ani!“, spune Silvia Sticlea, Country Manager Nestlé România.

Perspectivele pentru întregul an 2022

Ne așteptăm la o creștere organică a vânzărilor în jurul valorii de 5% și la o marjă a profitului operațional între 17,0% și 17,5%. Câștigurile per acțiune în monedă constantă și eficiența capitalului vor crește.

Mai multe detalii cu privire la rezultatele raportate de către Grup aici

*Raportarea financiară actuală se supune normelor și standardelor financiare internaționale, la nivel de grup.