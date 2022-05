Ministrul Budăi pune „punctul pe i”: PSD se ține de cuvânt! Persoanele cu venituri reduse vor primi ajutor pentru achiziționarea de alimente!

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat, luni, că s-a aprobat, în Guvern, Ordonanța de Urgență prin care se stabilește că persoanele cu venituri reduse vor primi ajutor, pentru achiziționarea de alimente.

„În pofida tuturor comentatorilor și postacilor de pe margine, care, atunci când au guvernat, nu au fost în stare să demonstreze nimic, PSD se ține de cuvânt! Am acordat ajutor pensionarilor și persoanelor cu dizabilități la început de an, extindem acum categoriile de beneficiari care vor primi, în acest an, de patru ori, ajutorul pentru alimente!”, a precizat, pe pagina de Facebook, ministrul Muncii, Marius Budăi.