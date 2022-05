Victor Ponta vrea o campanie națională fermă, cu sancțiuni drastice, pentru cei care șicanează și agresează alți șoferi în trafic!

Fostul premier, Victor Ponta, vrea sa vada o Campanie Nationala ( legislatie – politie – opinie publica ) in care sa fie sanctionate legal si sa fie postate pe retelele sociale toate persoanele care se dau jos din masina in trafic in scopul agresarii ( verbale sau fizice) a altui sofer / pieton.

„Trafic aglomerat exista in toate orasele Lumii / insa aceasta violenta si agresivitate animalica ( cred ca jignesc si nedreptatesc animalele) exista doar in Bucuresti si in Romania! Inteleg graba, nervozitatea, frustrarea si chiar injuraturile – dar exprimate strict in propria masina! Cand se “deschide usa” se trece o linie rosie – si asta trebuie sanctionat cu duritate maxima. In America va asigur ca niciun roman nu se da jos din masina – macar ca sa nu fie impuscat de un politist sau de cel pe care il agreseaza ! As vrea sa vad o Campanie Nationala ( legislatie – politie – opinie publica ) in care sa fie sanctionate legal si sa fie postate pe retelele sociale toate persoanele care se dau jos din masina in trafic in scopul agresarii ( verbale sau fizice) a altui sofer / pieton. E clar ca am esuat cu educatia – poate de frica mai “domesticim animalele” din trafic! Si schimbam putin “Jungla” in care trebuie sa traim in fiecare zi!”, a precizat, pe pagina de Facebook, liderul Pro România, Victor Ponta.