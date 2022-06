Ministrul Burduja, prima vizită oficială făcută unui INCD: E timpul să transformăm cercetarea românească în vârful de lance al modelului românesc de creștere economică!

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja, a precizat că prima vizită oficială făcută unui INCD în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării a fost la Brașov, la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr.

„Din păcate, am ajuns destul de târziu, spre seară, și nu am reușit să vizităm laboratoarele de cercetare, dar doamna director Nina Bărăscu ne-a așteptat, împreună cu echipa de conducere, și am discutat deschis provocările și mai ales posibilele soluții”, a spus Sebastian Burduja, care a adăugat, în context, că c ercetarea din România va fi revitalizată cu ajutorul reformelor pe care ni le asumăm în PNRR.