Blue Air nu se retrage de pe piața din România

După ce ANPC a acuzat Blue Air că și-ar pregăti ieșirea de pe piață și că pasagerii păgubiți ar risca nu își mai recupereze banii, Cristian Rada, acționar principal și CEO Blue Air, a infirmat această variantă, informează Romaniatv.net.

CEO-ul Blue Air contrazice ANPC și neagă ieșirea de pe piața din România. Ce spune despre amenda de 2 mil. de euro.

„În perioada la care se referă controlul ANPC, adică 1 aprilie 2021 – 30 aprilie 2022, au fost 178.000 de pasageri care au avut de suferit de pe urma anulării curselor. Dintre aceștia, în acest moment mai sunt doar 58.200 de solicitări care sunt analizate pentru a fi rezolvate. Din totalul pasagerilor transportați în toată această perioadă, doar 2,79% mai au încă solicitări de rambursare nesoluționate.

În primul rând, problemele cu care se confruntă Blue Air sunt probleme ale industriei. Nu sunt probleme doar la Blue Air și cu siguranță venim după doi sau aproape trei ani din cea mai dificilă perioadă a pieței mondiale. Trebuie să înțelegem cu toții că în mod normal, toate, atât legile, cât și reglementările pe care trebuie să le aspecte orice operator aerian vin într-o situație de normalitate. Nicio lege nu este făcută pentru o situație de pandemie, nicio lege sau o directivă europeană nu este făcută pentru o situație de război. Toate sunt făcute pentru o situație normală. Și aici aș vrea să ne referim în detaliu la ce înseamnă această anulare sau refuzul de îmbarcare a unui pasager”, spune Cristian Rada, într-un interviu acordat Pro TV.

„După cum știți, tot pe legislația europeană, companiile ariene au dreptul să facă ceea ce se numește o supravânzare a locurilor. Și atunci, într-un număr limitat de câteva locuri pentru fiecare zbor, 2, 3, 5, 7 locuri, acei pasageri care nu reușesc să călătorească sunt protejați de această legislație care spune că trebuie să rambursez pasagerului în timp de 10 zile.

Haideți să vorbim puțin despre procesul ăsta de rambursare care pare să fie și este în realitate procesul cel mai important. Cel mai important, noi am primit, practic, în timpul pandemiei sute de mii de cereri. Sunt companii care au primit milioane de cereri de rambursare. Nicio societate, nicio nicio companie nu este pregătită să funcționeze cu suficient staff care să poată să proceseze aceste rambursări. O rambursare medie durează între 2 ore și jumătate și 3 ore pentru validare. Nu există un singur Ionescu sau Popescu în România. Sunt sute mii de Ionescu și Popescu. Nu orice pasager care face o cerere este și eligibil pentru rambursare. Eu trebuie din nou să verific biletul respectiv. A fost sau nu a fost călătorit. Ne-am confruntat cu situații în care pasagerii au cerut din greșeală sau nu banii pe bilete călătorite. La fel, sunt situații în care vindem pasagerilor prin intermediul altor tur-operatori sau agenții online și alte tipuri de integratori. Noi nici nu cunoaștem pasagerul final, noi intracționăm doar cu platforma. În acel moment pasagerul vine și face cerere către platformă și către noi direct și trebuie să verificăm dacă n-a fost deja rambursat de către online travel agencies-ul respectiv. Toate chestiile astea cer foarte, foarte mult timp.

Totodată, important de menționat, cel puțin în cazul Blue Air, noi suntem astăzi sub ajutorul de stat primit în baza derogării de la prevederile Comisiei Europene articul 107, alineatul 2, litera B, care ne-a îndreptățit să primim un ajutor sub formă unei scrisori de garanție garantate integral și odată cu acest ajutor de stat au venit și niște clauze foarte precise despre cum urmează să se guverneze această societate pe timpul ajutorului de stat. Există niște prevederi foarte clare în ordonanță 139 care a aprobat acest ajutor și transformată mai târziu în lege, în care se spune că noi trebuie să scădem activitatea, trebuie să facem reduceri de personal, ni se interzic alte angajări. Or, în condițiile în care eu vin de la o flotă de 25-30 de avioane către 13, cum pot să justific angajarea a 1.000 de oameni, spre exemplu, care să-mi trateze toate aceste solicitări într-o secundă. Este practic imposibil. Și atunci ideea este că înțelegem dorința și necesitatea și să acceptăm sută la sută faptul că toți pasagerii Blue Air vor fi rambursați fără nicio excepție. Dar procesul de rambursare este un proces laborios și trebuie foarte bine verificat”, mai spune CEO Blue Air.