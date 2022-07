Și-a luat concediu ca să poată deveni vicecampion mondial la yachting cu o barcă de 600.000 euro!

Valentin Oeru străbate mările continentului cu o barcă achiziționată în leasing. El visează să facă un Crăciun în celebra cursă Sydney – Hobart.

Și-au luat concediu pentru a putea concura la Campionatul Mondial și s-au întors din Sardinia, de la Porto Cervo, cu medaliile de argint la yachting, la clasa Corinthian! Valentin Oeru și echipajul său fac acest sport din plăcere. Ei merg pe banii lor la competiții și antrenamente și nu ar schimba asta pentru nimic în lume.

”Noi nu câștigăm bani din sailing, noi punem bani de obicei ca să facem lucrul ăsta. Mulți își iau concedii, practic își sacrifică concediul cu familia pentru acest concediu activ, pe barcă, unde muncim mai mult decât ne distrăm” – Valentin Oeru, skipper al echipajului Set Sail, vicecampion mondial la categoria Corinthian.

Când se gândește la argintul cucerit în Sardinia, pe sportiv îl cuprinde nu bucuria, ci regretul. Pentru că simte că a scăpat printre degete medalia de aur.

”Cel mai dificil moment a fost când mi-am dat seama că n-o să câștigăm aurul, pentru că în penultima zi de concurs eram pe primul loc la o distanță confortabilă în fața locului 2. Problema de fapt a fost că velele pe care le comandasem au venit extrem de târziu, deci practic le-am avut cu o zi înainte de măsurătoarea finală, iar în mod normal un set nou de vele înseamnă reglarea completă a bărcii din nou. Nu am reușit să facem perfect acest lucru, iar după prima cursă din ultima zi a fost cel mai greu moment, pentru că mi-am dat seama că barca nu merge așa cum ar trebui și nu puteam face nimic să o reglăm atât de repede” – Valentin Oeru, skipper al echipajului Set Sail, vicecampion mondial la categoria Corinthian.

Dar acum e totul reglat și pregătit pentru următoarele curse din Campionatul Național, dar și pentru mare provocare a finalului de an: Rolex Middle Sea Race, care va începe la 22 octombrie, în Malta. Acolo unde vor merge în calitate de campioni.

”A patra oară mergem acolo, iar anul trecut am ieșit pe primul loc în grupa noastră. A fost primul echipaj 100% românesc care a ieșit pe locul 1 la această cursă, care e una dintre cele mai grele din lume. A durat aproape 4 zile, am mers bine și am terminat în aproape 4 zile – 3 și un pic” – Valentin Oeru, skipper al echipajului Set Sail, vicecampion mondial la categoria Corinthian.

Și-a cumpărat barca de concurs în leasing

Pentru a putea concura cu succes în cele mai importante curse, Valentin Oeru și-a cumpărat în leasing o barcă foarte performantă.

”Este un Swan 42, sunt 52 de bărci de acest model în lume, nu se mai fabrică. A costat vreo 600.000 de euro nouă, eu am luat-o second hand. Astăzi prețul ei e în jur de 300.000 de euro. Greu, încă e în leasing, dar la anul termin” – Valentin Oeru, skipper al echipajului Set Sail, vicecampion mondial la categoria Corinthian.

Chiar dacă petrece 60 de zile din an pe apă, la curse sau la antrenamente, sportivul își face o parte din vacanța cu familia tot pe barcă!

”Chiar m-am întors de curând din concediu, am venit cu barca din Porto Cervo până în Atena, cu fetița mea și cu soția. Pe barcă pescuim, gătim, facem absolut totul. Am prins un ton de vreo 6 kg în concediul ăsta, l-am gătit acolo” – Valentin Oeru, skipper al echipajului Set Sail, vicecampion mondial la categoria Corinthian.

Vrea să petreacă un Crăciun pe vas, în cursa Sydney – Hobart

Vicecampionul mondial are și un vis: să petreacă un Crăciun pe barcă, în celebra cursă Sydney – Hobart!

”La un moment dat îmi doresc să fac și Sydney – Hobart, e o cursă care se întâmplă între Crăciun și Revelion, deci cam faci Crăciunul pe barcă” – Valentin Oeru, skipper al echipajului Set Sail, vicecampion mondial la categoria Corinthian.

În încheiere, Valentin Oeru a explicat de ce s-a îndrăgostit de yachting în urmă cu 12-13 ani.

”Este cel mai mare drog. Cei care vin trebuie să se pregătească, pentru că majoritatea rămân în yachting. Mie personal îmi place. E un reset complet. În momentul în care sunt pe barcă în timpul unei curse nu mai pot să mă gândesc la nimic alteva. Nu mă gândesc la familie, la absolut nimic. Mă gândesc doar cum să merg mai bine și asta fac toți ceilalți oameni. Și frumusețea cred că e nu doar navigația în sine care te resetează complet, ci spiritul de echipă, prieteniile care se leagă și care sunt superbe” – Valentin Oeru, skipper al echipajului Set Sail, vicecampion mondial la categoria Corinthian.