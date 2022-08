Eurodeputatul umanist, Maria Grapini, mesaj cu ocazia Zilei Minerului: Ar trebui să ne închinăm cu toții în fața celei mai grele meserii din lume! Îi asigur pe mineri de tot sprijinul și prețuirea mea!

Ziua Minerului este marcată, în fiecare an, la 6 august, dată la care sunt comemoraţi minerii ucişi în timpul grevei de la Lupeni, din august 1929 și 1977, dar şi victimele nenumăratelor tragedii petrecute în minerit.

Susținătoare ferventă a drepturilor minerilor, care a sancționat dur, în numeroase luări de poziție în PE și nu numai, graba, total nejustificată, a guvernanților de la București de a închide minele, europarlamentarul umanist, Maria Grapini, membră în Grupul S&D, a transmis un mesaj, pe cât de emoționant, pe atât de pliat pe realitatea tulbure a perioadei postdecembriste, cu ocazia Zilei Minerului.

” Din păcate, mineritul din Valea Jiului va deveni ISTORIE. Eu, ca europarlamentar, am o întrebare pe care o adresez celor din guvernul țării și parlamentarilor aleși: Ce transmiteți, stimaților, minerilor, pe 6 august, de ziua lor?

Ați închis Mintia și o vindeți ” băieților deștepți din energie”, ca pe multe alte capacități de producție. Voi, nu ați negociat, în niciun caz, pentru România!

Eu am anunțat, de mai multe ori, că România s-a grăbit, nejustificat, să închidă minele. Am vrut să fim premianții clasei și acum suntem repetenți! Amânarea folosirii cărbunelui din Valea Jiului era o necesitate și România, ar fi stat bine la acest capitol, dacă nu se grăbea! Cetățenii au acum de suferit, prin creșterea tarifului la energie eletrică și implicit la bunuri și servicii, etc.

Din păcate, România nu a avut un preşedinte și politicieni, care să negocieze perioada de tranziţie pentru energia pe cărbune, în contextul în care, spre exemplu, Polonia a negociat cu UE ca, până în anul 2050, să lucreze cu aceasta. Ne-am luptat foarte mult, câţiva eurodeputaţi, ca să fie daţi bani către investiţii majore la mine. Ce s-a făcut cu acei bani? Am închis și ecologizat explotări miniere din Valea Jiului și nu numai. Inadmisbil ceea ce s-a întâmplat!

Suntem printre primele trei state care emit cele mai puţine gaze şi mă refer aici la Suedia, România şi Malta. Şi, în consecinţă, nu te apuci să iei soluţii radicale, cât timp nu ai… alternative. Nu este nimic politic, este tehnic şi economic. Nu am înţeles deloc această strategie antinaţională care a făcut mult rău atât economiei, minerilor, energeticienilor, dar mai ales cetățenilor cinstiți ai acestei țări, frumoasă și bogată în resurse.

Concret, Tratatul prevedea că mixul energetic îl face fiecare stat membru, în funcţie de resurse. Şi, cu acest articol din tratat, trebuia şi preşedintele Iohannis să se ducă la Consiliul European şi să facă această negociere. Una era să mergem, până în 2050, aşa cum a făcut Polonia, şi în acest timp să investim prin fondurile europene, să retehnologizăm Mintia, să o scoatem din insolvenţă şi să investim şi în producţia de cărbune, şi alta este, să trădăm interesul naţional? Cum au putut Polonia, Germania și alte țări să găsească soluții și noi, nu? Și, totuși, ce punem în locul minelor care se închid? Aceasta este întrebarea la care, decidenții de astăzi, nu au avut curajul să răspundă în fața oamenilor și minerilor din Valea Jiului, nici până la ora actuală. România se află în top zece, acum la utilizarea energiilor regenerabile, în timp ce pe ultimele locuri se află LUXEMBURG și OLANDA. Să sperăm că au înțelepciunea și expertiza necesară pentru a atrage fondurile europene aprobate, de noi, cei din Parlamentul European, pentru ITI VALEA JIULUI. (n.r. pe acest subiect vom reveni, în viitoare articole). Cred că ar trebui să ne închinăm cu toții, în fața celei mai grele meserii din lume și să le mulțumim minerilor din Valea Jiului și din întreaga Românie, pentru toți anii în care au lucrat, în condițiile grele de muncă, să aducem un omagiu celor care s-au jerfit în străfundurile pământului, pentru a scoate la suprafață ” aurul negru”, cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu și care, încă, este necesar în asigurarea și protejarea sistemului energetic național. Doresc să transmit sănătate și “La mulți ani!” tuturor minerilor și familiilor lor și îi asigur de tot sprijinul și prețuirea mea! NOROC BUN! ”

De menționat faptul că în Valea Jiului au fost ridicate mai multe monumente ca omagiu adus minerilor însă, cel mai reprezentativ dintre ele, aflat la intrarea în municipiul Lupeni, aminteşte de Greva muncitorilor mineri de la Lupeni, încheiată cu un conflict sângeros între forţele de ordine şi localnici. De altfel, la Lupeni au loc, anual, ample manifestări dedicate ZILEI MINERULUI, cu depuneri de coroane. Anul acesta se împlinesc 45 de ani de la declanșarea grevei din 1977, care a debutat chiar la început de lună august, minerii fiind primii care au rupt cordonul tăcerii, greva fiind considerată a fi ” cea mai mare acţiune revendicativă organizată a muncitorilor de la instaurarea comunismului în România.

Potrivit statisticilor oficiale, peste 150 de mineri au murit în accidente de muncă, după 1990. Din păcate, cifrele de astăzi din Valea Jiului sunt triste, zona este depopulată masiv. Peste 30.000 de locuitori au părăsit Valea Jiului, după 1990, adică peste 20% din populație. Pensionarii sunt, astăzi, majoritari, tinerii au părăsit și continuă să plece din zonă, iar din cei 50.000 de mineri câți lucrau înainte de 1989, astăzi, mai sunt angajați puțin peste 2.500. Șomajul a crescut continuu, pentru că, din cele 15 mine și cariere care erau deschise odinioară, acum se mai extrage huilă din doar patru exploatări. Două dintre, acestea E.M. Lonea și E.M. Lupeni, sunt într-un program de închidere, pentru că, cei care au negociat programul ” Green Deal”, nu au știut să o facă, în interesul național și al VĂII JIULUI. Acum, este prea târziu, pentru modificarea unor documente semnate deja cu cei de la Comisia Europeană . Iar mineritul, din păcate, este pe cale de dispariție în VALEA JIULUI și va deveni, nu după mulți ani ISTORIE.