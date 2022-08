Ponta reacționează la mesajul” Puie Monta” scris, cu piese lego, pe podeaua unei grădinițe: Chiar nu mă așteptam să fie inclus în Programul “România Educată” și studiat la gradiniță!

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, și primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, au fost întâmpinați cu mesajul „Puie Monta” scris pe podeaua unei grădinițe, cu piese lego. Cei doi demnitari s-au amuzat, iar Cîmpeanu a spus chiar că este un mesaj „foarte inspirat”.

Fostul premier, Victor Ponta, a reacționat, la rândul său, amuzat pe pagina de facebook.

„Si eu ma amuz , ca si Sorin si Robert , cand vad marele slogan al anului 2014 “Puie Monta” ( chiar daca nu ma asteptam sa fie inclus si in Programul “Romania Educata” si studiat la gradinita ) ! Si il folosesc cand vreau sa ii ironizez pe cei care se bucurau atunci ca nebunii si care, de atunci , isi iau ce ne dadeau noua! Ne amuzam toti pentru ca focile care aplaudau fericite cand auzeau expresia sunt cele care de 7 ani tot nu vor sa recunoasca cat de naive au fost ( nu am spus “proaste” ca sunt sensibile )! Si cat de usor sunt manipulate cu tot felul de “M..e PSD” , “Ciuma Rosie” , “cu stanga nici nu-ti faci cruce” si alte baliverne pentru creierele usor de spalat! Lasati-ne macar sa radem de “foci” – ca merita ! Cat despre ce le da Iohannis si PNL de 7 ani – vezi LEGO ! Ce le-a dat si Basescu dupa ce aplaudau fericite “focile” sloganul cu “Congo”! Sa traiti bine in Romania lucrului bine facut !”, a precizat Victor Ponta.